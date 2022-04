Em Anchieta, projeto produz e distribui 2 mil mudas de árvores nativas

Por Redação - Redação 12

A Secretaria de Agricultura de Anchieta, em parceria com a Escola Família Agrícola de Olivânia, produziu e distribuiu cerca de 2 mil mudas de essências nativas da Mata Atlântica. As mudas foram distribuídas para os agricultores familiares e também para o viveiro do Parque RDS Papagaio, na sede do município.

O objetivo do projeto, desenvolvido por meio do termo de fomento 003/2029, é a proteção e preservação das nascentes e rios por meio das matas ciliares, além do repovoamento de áreas degradadas com espécies nativas. Para o secretário da pasta, Fabiano Mezadri, a distribuição gratuita de essências nativas é mais uma ação criada para minimizar a degradação ambiental ocorridas ao longo dos últimos anos.

Com ajuda dos alunos da Escola Família Agrícola de Olivânia foram produzidas mudas de cambotã; camará-uçú, jatobá, jacarandá, ipê-amarelo, pau-d’alho, pata de vaca, aroeira,

garapa; ipê-branco, sapucaia, amarelo e pau-ferro.

