Durante feriado prolongado, PRF registra ocorrências em fiscalizações no Espírito Santo

Por Redação - Redação 18

Advertisement

Advertisement

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma arma de fogo, recuperou veículos e deteve foragidos da justiça, durante fiscalizações nesse feriado prolongado, entre os dias 14 e 17 de abril, no Espírito Santo.

Continua depois da publicidade

Na quinta-feira (14), policiais abordaram um caminhão com dois ocupantes, no km 129 da BR-101, em Linhares (ES). Durante consulta foi verificado que existia um mandado de prisão em desfavor do passageiro, pelo crime de homicídio qualificado.

Também na noite de quinta, policiais rodoviários federais abordaram um Renault/Duster. Após vistorias foi constatado que o veículo era adulterado e possuía restrição de furto, ocorrida em 15/08/2021, na Serra.

Por volta das 17h, uma equipe da PRF abordou um Ford/ F4000, com um ocupante. Os policiais identificaram que o veículo possuía uma ocorrência de furto, registrada no município de Marataízes, em 10/02/2022.

Continua depois da publicidade

Em Viana, um VW/Gol também foi recuperado pela PRF. Durante consultas, foi verificado que o carro possuía restrição de roubo, datada em 09/05/2021, em Domingos Martins (ES).

Já na sexta-feira (15), durante fiscalização no km 392 em Rio do Novo do Sul, policiais abordaram um veículo com cinco ocupantes. Após consultas aos sistemas, foi constatado que existia um mandado de prisão em desfavor de um dos passageiros, pelos crimes de corrupção ativa e homicídio.

Ainda na sexta, foi abordado um VW/Gol com dois ocupantes. A consulta policial constatou que o veículo tinha um registro de roubo/furto e apropriação indébita. Durante buscas, os agentes encontraram ainda uma arma de fabricação artesanal com pintura camuflada e dois carregadores.

Advertisement

Continua depois da publicidade

No mesmo dia, policiais efetuavam fiscalização no km 22 BR 101, em Viana (ES), durante a noite, quando abordaram um Fiat/Stilo. Existia em desfavor do condutor, um mandado de prisão em aberto, pelo crime de furto qualificado.

No sábado dia (16), um veículo foi recuperado no km 285 da BR-101, em Cariacica (ES). O carro tinha um registro de roubo.

A última ocorrência foi registrada no domingo (17), no km 152 da BR-101, em Linhares (ES), quando uma equipe da PRF abordou um Fiat/Palio. Em vistorias foi comprovado que o veículo possuía sinais de adulterações, com restrição de roubo/furto.

As ocorrências foram encaminhadas para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de suas respectivas circunscrições.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].