Discussão entre vereadores acabou em confusão na Câmara de Apiacá

A Câmara Municipal de Apiacá viveu momentos de tensão na noite desta segunda-feira (18). Durante a sessão, em um debate entre o presidente do Legislativo Municipal, vereador Fabiano Basílio Zanardi, o vereador Diego Pedrosa de Souza – Diego do Betinho – acabou em confusão. Ele foi surpreendido pela reação do vereador Ivanildo Mendes de Oliveira que o teria agredido, conforme ele grita no vídeo que está circulando nas redes sociais.

Conforme o vídeo divulgado, o vereador Diego Pedrosa de Souza quer continuar a falar, num aparte em resposta ao vereador Ivanildo, mas como já havia esgotado o tempo de um minuto, não tem a permissão do presidente da Câmara. “O seu tempo é de um minuto, não fez o que deveria ter feito, então, acabou”, diz, Fabiano Zanardi, pedindo que o vereador Ivanildo concluísse sua colocação.

No entanto, o vereador Diego insiste e, diante da negativa do presidente, o acusa de ser autoritário, dizendo que quer responder. “O senhor é muito autoritário, presidente, estou usando a fala do Ivanildo e ele não falou nada, deixa eu falar rapaz”, afirma. “Larga de ser autoritário, prepotente, arrogante, rapaz. Você vai ter a resposta nas urnas”, completa.

Neste momento, o vereador Ivanildo pede licença a Diego para falar e pega no seu braço. Diego, então, reage dizendo que o outro vereador não precisa colocar a mão nele e tudo acabou em confusão. A resposta é um tapa no braço e, em seguida, o vereador Ivanildo parte para cima de Diego, o pegando pela camisa, enquanto pessoas presentes entram no plenário para separar a confusão. Confira o vídeo.

