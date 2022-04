Dia Mundial da Saúde: Unimed Sul Capixaba ajuda a cuidar da saúde do corpo e do planeta

Por Redação - Redação 4

Advertisement

Advertisement

Nunca foi tão falado sobre a importância de cuidar da saúde e, também, cuidar do meio ambiente. E, para o Dia Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs um desafio que vai além: cuidar da saúde do planeta e do nosso corpo. Parece difícil, mas não é e a Unimed Sul Capixaba, que tem toda a estrutura para ajudar, separou dicas fáceis que se dividem em dois pilares fundamentais: alimentação e atividade física.

Continua depois da publicidade

Quem dá as dicas é a médica da família e coordenadora da Atenção Integral à Saúde da Unimed Sul Capixaba Juliana Rocha Nogueira.

A primeira dica é valorizar pequenos produtores da sua região, dando preferência a alimentos naturais. Além disso, aproveitar o máximo deles: talos, folhas, sementes e cascas que possuem alto valor nutritivo. Ou seja, deixe de lado os industrializados.

“Evite o consumo excessivo de corantes, conservantes e outros aditivos dos alimentos industriais, dando preferência pelos naturais, que têm maior quantidade de fibras, vitaminas e minerais. Além de evitar embalagens em excesso, que contaminam o meio ambiente. Quanto mais substituirmos os industrializados pelos alimentos naturais, melhor para o corpo e para o planeta”, destaca a médica

Dia Mundial da Saúde

Continua depois da publicidade

Caminhar, andar de bicicleta… mexa-se. Atividades aeróbicas deste tipo, além de não serem poluentes, trazem inúmeros benefícios ao corpo. “A atividade física melhora a saúde de forma global, causando melhora cardiovascular, osteomuscular, controle do peso corporal, entre outros”, descreve a doutora Juliana.

Por isso, a dica é: escolha pelo menos um dia por semana para deixar o carro em casa e fazer as tarefas do dia de bicicleta. Ou, desça do ônibus um ou dois pontos antes do destino final.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Caminhada Orientada: acontece de segunda à sexta-feira, de 5h30 às 8h, na Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim (concentração em frente ao Restaurante Katatas). As aulas são totalmente gratuitas para clientes Unimed e comunidade. As matrículas podem ser feitas no local da ação, direto com o educador físico.

Grupo de Reeducação Alimentar: oferece orientações voltadas para clientes Unimed Sul Capixaba com sobrepeso ou obesidade, acima de 18 anos, com objetivo de sensibilizá-los a fazer boas escolhas alimentares, buscando hábitos de vida mais saudáveis e consequentemente reduzindo o peso para uma melhor qualidade de vida.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].