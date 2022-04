Dia Mundial da Hemofilia é celebrado no domingo e data quer conscientizar sobre doença

Por Redação - Redação 16

Advertisement

Advertisement

O Dia Mundial da Hemofilia é celebrado no domingo (17), com a finalidade de ampliar as informações sobre a conscientização da doença, tratamento e a forma de vida saudável que todo portador pode ter, se seguir as orientações médicas de forma correta.

Continua depois da publicidade

De acordo com a médica Jussara David, hematologista do Centro de Tratamento de Hemofilia do HECI, essa é uma doença hemorrágica hereditária que cursa com sangramentos devido à falta de um dos fatores da coagulação do sangue.

“Quando falta o fator oito, chamamos de Hemofilia A e quando falta o fator nove, chamamos de Hemofilia B. Ela pode ser classificada como leve, moderada ou grave, dependendo da quantidade de fator presente”, explica.

Continua depois da publicidade

Os sintomas podem ser sangramentos internos ou externos, grandes hematomas, sangramentos pós-cirurgia ou de forma espontânea, sem uma causa aparente. Ainda segundo a médica, o sangramento dentro das articulações pode causar deformidades e perda da função articular.

A hematologista ressalta que os pacientes devem comparecer regularmente ao Centro de Tratamento de Hemofilia para avaliação clínica e exames de sangue de rotina, como sorologias e pesquisa de inibidores.

Dia Mundial para conscientização da Hemofilia

“Esses exames são feitos de acordo com a demanda de cada paciente e os resultados ajudam a adequar o tratamento de cada um”, afirma.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Atualmente, o hemofílico conta com produtos seguros para uso que evitam o sangramento. Quando o uso é feito regularmente e de forma correta, evita também o sangramento dentro das articulações e suas consequências, com isso, o paciente consegue realizar suas atividades normalmente.

Além disso, é importante frisar que para a descoberta da doença, o principal caminho é a avaliação clínica de um hematologista, por isso o Dia Mundial da Hemofilia deve ser de conscientização.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].