Detran|ES divulga lista com os 10 mil selecionados no CNH Social. Saiba como consultar!

Por Redação - Redação 39

Advertisement

Advertisement

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) apresentou, nesta segunda-feira (4), a lista com os nomes dos 10 mil selecionados na edição de 2022 do programa CNH Social. O resultado está publicado no site e matrícula on-line já está disponível para os candidatos que foram selecionados, de acordo com os critérios.

Continua depois da publicidade

Esta edição já é recordista, uma vez que foi o maior número de vagas disponibilizadas em uma única fase e isso, claro, atraiu um número ainda maior de interessados. Mais de 60 mil pessoas se inscreveram interessadas em obter a Primeira Habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta), ou para a adição de categoria A ou B.

A seleção dos candidatos foi realizada de forma eletrônica, sem interferência humana, de acordo com os critérios do programa e com base nas informações fornecidas pelos próprios beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), considerando a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição.

Detran|ES orienta quem foi selecionado

Este ano o programa tem algumas mudanças na divulgação dos selecionados. O Detran|ES vai realizar as matrículas dos candidatos selecionados em três fases ao longo do ano. Eles foram distribuídos em 3 listas, uma com 4 mil contemplados, e outras duas com 3 mil cada.

Continua depois da publicidade

Essa medida foi necessária para possibilitar o melhor atendimento da demanda de candidatos pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) e Clínicas Médicas credenciadas e a conclusão dos processos de habilitação dentro do prazo legal previsto de 12 meses.

Os candidatos com o nome na lista deverão se atentar para o seu período de matrícula de acordo com a ordem de classificação que será divulgada. Os selecionados deverão realizar sua matrícula de forma on-line no site, conforme o cronograma abaixo:

Primeiro grupo, composto pelos 4 mil primeiros selecionados: matrícula entre 12h do dia 04 de abril de 2022 e 23h59min do dia 18 de abril de 2022;

Segundo grupo, composto pelos 3 mil candidatos seguintes: matrícula entre 12h do dia 06 de junho de 2022 e 23h59min do dia 20 de junho 2022;

Terceiro grupo, composto pelos 3 mil candidatos seguintes: matrícula entre 12h do dia 22 de agosto de 2022 e 23h59min do dia 05 de setembro de 2022.

Vale reforçar que é de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento das publicações no site oficial do Detran|ES, cumprimento dos prazos estabelecidos e a manutenção de seus dados atualizados, sob pena de ser considerado desistente do processo e perder o benefício.

Advertisement

Lista de Suplentes

Continua depois da publicidade

Haverá ainda uma chamada única de suplentes, em ordem classificatória, que será divulgada no dia 27 de outubro de 2022, a partir das 12h, no site do Detran|ES, com o objetivo de preencher as vagas remanescentes após desclassificação dos candidatos que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de Habilitação nas três fases do programa em 2022, contemplando mais candidatos.

O período de matrícula dos suplentes será de 27 de outubro a 28 de novembro de 2022. Os candidatos selecionados deverão respeitar aos mesmos prazos estabelecidos para obtenção do benefício.

Cursos profissionalizantes

Aqueles que tiverem interesse também poderão passar pela Etapa de Capacitação, que oferece Cursos Especializados e atualização para condutores profissionais visando a capacitar e qualificar os condutores, a fim de profissionalizá-los, aumentando, assim, a empregabilidade.

São oferecidos os seguintes Cursos Especializados: Transporte de Produtos Perigosos, Transporte Escolar, Transporte de Passageiros, Transporte de Carga Indivisível e Transporte de Veículos de Emergência.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].