Detalhes de uma vida: a trajetória do menino que saiu de Cachoeiro para se tornar o Rei da Música Popular Brasileira

Roberto Carlos Braga nasceu em 19 de abril de 1941 em Cachoeiro de Itapemirim, interior do Espírito Santo. O caçula da família Braga já tinha três irmãos quando veio ao mundo: Norma, Lauro e Carlos Alberto.

“Zunga”, como era chamado, gostava de empinar pipa, andar de bicicleta e nadar no rio Itapemirim. Aos 6 anos, começou a estudar no colégio de freiras Jesus Cristo Rei, mesmo ano em que perdeu parte da perna direita, atropelado por um trem. Nessa escola Roberto foi aluno da Irmã Fausta, que em 1968, o presenteou com um medalhão banhado a ouro, símbolo da Congregação das Irmãs de Jesus na Eucaristia, que ele usou por muitos anos como uma espécie de amuleto. Lá, Roberto também solidificou sua relação com a religião católica, já que as missas na pequena capela faziam parte da rotina escolar.

Já na década de 50, o cantor frequentou o extinto “ginásio” no colégio Liceu Muniz Freire, no Coronel Borges. Nos intervalos das aulas, ele gostava de jogar bola com os colegas e já ensaiava as primeiras paqueras. Muito carismático, já fazia sucesso com as mulheres nessa época.

A família Braga morava numa casa simples, na Rua João de Deus Madureira, no bairro do Recanto. A casa tinha três quartos, sala, cozinha e um quintal amplo, com árvores. Seu Robertino, pai do cantor, era relojoeiro, e a mãe, dona Laura, costureira. Era ela quem fazia os terninhos de Roberto quando, aos nove anos, ele começou a se apresentar na rádio local.

Roberto homenageou a cidade onde nasceu gravando a música “Meu pequeno Cachoeiro”, composta por Raul Sampaio e que se tornou o hino oficial da cidade. Foi no rio Itapemirim que o cantor aprendeu a pescar com seu pai e irmãos mais velhos.

Aos nove anos Roberto fez sua estreia na rádio Cachoeiro ZYL-9 e cantou o bolero “Amor y más amor”. Ele diz que nunca ficou tão nervoso na vida. Mas, passado o primeiro “susto”, voltou a se apresentar todos os domingos nas matinês, com o violonista Zé Nogueira, à época com 22 anos e um grande incentivador da carreira de Roberto. De tanto ganhar o concurso, ele foi convidado a cantar no programa todas as semanas. A rádio funcionava na rua Siqueira Lima, próxima a Ponte de Ferro.

Roberto mostrou gosto pela música desde cedo, mas não era muito de estudar na escola. De acordo com o pai, seu Robertino, desde muito pequeno o filho já assobiava, e era afinado. Ele começou a aprender violão e piano com a mãe, Dona Laura, e depois no Conservatório Musical de Cachoeiro. Era fã de Bob Nelson, um artista que cantava músicas “country” em português.

Foi no Conservatório de Música de Cachoeiro (localizado na rua Dr. José Paes Barreto), que o Rei aprendeu a tocar piano entre 1954 e 1955, com a professora Elaine Manhães, falecida em 2011. A professora dizia que o aluno tinha ouvido absoluto (capacidade de identificar e reproduzir qualquer nota musical imediatamente) e logo se tornou o melhor aluno da turma: “Ele pegava todos os tons logo de primeira”.

Ser cantor virou um objetivo para Roberto e fez com que, em 1955, aos 14 anos, esticasse as férias na casa de sua tia Jovina, em Niterói, para tentar a sorte na rádio que dava oportunidade a novos cantores. No ano seguinte, ele voltou a morar com a família, que mudou-se para o Rio de Janeiro. Em 1957, Roberto conheceu Tim Maia no bairro da Tijuca. Fãs de rock, os dois, mais Arlênio Lívio e Wellington Conceição, formaram o grupo de rock “The Sputiniks”.

A mãe esteve presente em todos os momentos da vida de Roberto. O Amor e os cuidados com o filho foram retribuídos publicamente em homenagens como a música “Lady Laura” e os nomes dos barcos do Rei, que sempre se chamaram Lady Laura.

Seu Robertino foi quem deu o primeiro violão para Roberto quando o filho tinha 17 anos. Em entrevista à revista Cartaz, em 1971, ele contou como foi: “Saímos um dia e entramos numa loja de instrumentos musicais no Largo da Carioca (no Rio) e compramos o violão mais caro. O Zunga experimentou todos os violões, até escolher aquele que queria. Foi com esse violão que compôs seus primeiros sucessos”. O pai do rei morreu em janeiro de 1980, aos 83 anos. Em homenagem a seu Robertino, Roberto compôs a música “Meu querido, meu velho, meu amigo”, em 1979.

O Título de Rei foi dado ao cantor pelo lendário apresentador Chacrinha. A “coroação” ocorreu em 1966, durante um programa do “velho guerreiro”.

Uma fé inabalável: Na música, Roberto Carlos revelou sua crença e religiosidade

Roberto Carlos é reconhecidamente um homem de muita fé. Como o pai, Robertino Braga, era espírita, e a mãe Laura Braga, católica, eles esperaram o filho crescer e decidir que religião seguir. A decisão veio aos 7 anos de idade, quando o menino optou por seguir o catolicismo. O batismo só aconteceu aos 23 anos de idade, pois o padrinho escolhido por Roberto, Renato Spíndola, havia se mudado para São Paulo.

Embora tenha nascido predestinado ao sucesso, Roberto enfrentou tragédias e muitos momentos de tristeza, decepções e perdas. Mas, apesar disso, demonstrou fé e perseverança, principalmente em suas canções.

Na música, Roberto revelou sua crença e religiosidade. Em 1970, lançou sua primeira composição religiosa: Jesus Cristo. A canção foi um sucesso estrondoso. Ainda nos anos 70 vieram: Todos estão surdos; A Montanha; e O Homem de Fé. Nos anos 80, a religiosidade de Roberto Carlos ficou ainda mais forte, representada por canções como A Guerra dos Meninos; Ele Está Pra Chegar; Estou Aqui, e Aleluia.

Nos anos 90 o cantor iniciou aquela que é conhecida como sua fase apostólica. Em nenhuma época de sua vida ele foi tão religioso. Fortemente influenciado por Maria Rita, sua esposa na época, o artista escrevia canções religiosas para todos os discos. São dos anos 90: Luz Divina; Nossa Senhora; Jesus Salvador; Quando Eu Quero Falar Com Deus; O Terço; Coração de Jesus; Meu Menino Jesus, e Todas as Nossas Senhoras.

A vida do Rei é marcada por momentos de grandes emoções, como em 1997, quando cantou para o Papa João Paulo II, em missa no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Diante de um público estimado em cerca de 2 milhões de pessoas e acompanhado pela Orquestra Sinfônica Brasileira, o cantor interpretou “Nossa Senhora” e “Jesus Cristo”. No final de sua apresentação, acompanhado de sua esposa Maria Rita, ele foi cumprimentar o pontífice, ajoelhando-se e beijando sua mão.

Maria Rita: o grande amor da vida do Rei

O maior cantor romântico do Brasil de todos os tempos, também embalou amores em várias gerações. Um homem de paixões fulminantes e duradouras. Ao longo de sua trajetória, se casou três vezes: com Nice Rossi; a mãe de seus filhos Luciana e Dudu; com Myriam Rios e com Maria Rita, que foi declaradamente o grande amor de sua vida.

Eles se viram pela primeira vez em 1977 e, segundo o cantor, foi amor à primeira vista. Na época, o relacionamento acabou não acontecendo, pois Roberto era casado e os pais de Maria Rita não permitiram o namoro com um homem vinte anos mais velho.

O romance se concretizou em 1992. Roberto diz que nunca amou tanto alguém. Maria Rita ganhou inúmeras canções, como Primeira Dama, de 1991. Em 1998 ela foi diagnosticada com um câncer no útero. Na época, Roberto Carlos praticamente abandonou os shows para se dedicar e cuidar da mulher, que faleceu no ano seguinte.

Em 2003, quatro anos após sua morte, Roberto compôs uma canção que retrata todo o amor incondicional que sempre sentiu pela mulher. A música Acróstico é a garantia do momento de maior emoção do show do Rei, onde quer que ele se apresente.

Mãe de um ídolo: Lady Laura foi a grande incentivadora da carreira do Rei

Laura Moreira Braga, mais conhecida como Lady Laura, nasceu em Mimoso do Sul e viveu muitos anos em Cachoeiro. Casou-se com Robertino Braga e foram morar na rua Índio Crenaques, que posteriormente passou a se chamar João de Deus Madureira, no bairro Recanto em Cachoeiro. Lá nasceram os filhos Norma, Lauro, Roberto e Carlinhos.

Pessoa simples e muito querida pela vizinhança – os Alcântara, os Solino, os Viana, as Contarini, entre outros – enfrentou por muitos anos os desafios da costura para ajudar Robertino na criação dos filhos.

Na década de 1950, com os três filhos mais velhos encaminhados e estudando no Liceu Muniz Freire, Lady Laura passa a dar apoio à carreira musical do mais novo, Roberto, que naquela época iniciava as primeiras investidas no programa infantil da Rádio Cachoeiro, onde cantava boleros e sucessos do ídolo da época, Bob Nelson. Pouco tempo depois a família se mudava para o Rio de Janeiro, na rua Gomes Freire, onde a batalha de Lady Laura aumentava nas costuras.

Mesmo diante das dificuldades e do trabalho intenso, Laura encontrava tempo para acompanhar o filho cantor nas programações de rádio e TV, incentivando-o na vida artística. Lady Laura queria que Roberto fosse médico, mas desistiu deste sonho ao vê-lo entusiasmado com a carreira artística, ainda menino, quando começou a cantar na Rádio Cachoeiro. Mãe zelosa, acompanhava o filho nos concursos e apresentações, confeccionava os terninhos usados por ele e, mesmo de longe, foi a principal incentivadora da carreira do Rei.

Assim, pode-se dizer que foi ela a grande responsável pelo surgimento do Rei e sua vitoriosa trajetória.

Lady Laura faleceu no dia 17 de abril de 2010, no Rio de Janeiro. Aos 96 anos, a mãe do cantor Roberto Carlos encontrava-se internada desde 31 de março no hospital Copa D’Or, tratando de uma infecção pulmonar. Roberto estava em Nova York, se apresentando no Radio City Music Hall, em show de comemoração aos 50 anos de carreira. Assim que ficou sabendo da morte da mãe, no final do show, o cantor embarcou imediatamente para o Brasil num jatinho fretado.

O corpo de Lady Laura foi sepultado na segunda-feira, dia 19, data do aniversário de Roberto Carlos, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro. O cantor, acompanhado dos irmãos e de amigos, se emocionou durante toda a cerimônia. Em homenagem à mãe, diante do caixão, ele cantou baixinho a canção “Lady Laura”, composta por ele e Erasmo Carlos.

