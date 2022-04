Deputada propõe criação de promotoria da causa animal no MPE

Por Redação - Redação 47

Advertisement

Advertisement

Na sessão especial de prestação de contas da procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, à frente do Ministério Público do Estado (MPES) durante o último ano, a deputada estadual Janete de Sá, fez uma solicitação para a criação de uma promotoria especial para tratar da fauna, incluindo os animais domésticos e de rua.

Continua depois da publicidade

“Como presidente da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa, eu vejo a dificuldade, principalmente nos municípios do interior que só têm um promotor para tratar de todas as demandas, que a causa animal fica em segundo plano. Uma promotoria específica agilizaria o oferecimento das denúncias em casos de crimes, que são recorrentes em nosso Estado”, justificou a parlamentar.

A procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, se mostrou sensível à demanda e prometeu realizar um estudo para verificar a viabilidade da criação de uma promotoria e agradeceu Janete pela sugestão.

A sessão especial de prestação de contas do Ministério Público do Estado, realizada nesta terça-feira, 26, está prevista na Lei Complementar (LC) 95/1997 – A Lei Orgânica do Ministério Público do Espírito Santo.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].