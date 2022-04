De Alma: novo single do músico cachoeirense Diego Comum

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 23

Diego Gomes Ardisson, mais conhecido como Diego Comum, acaba de lançar mais um single. “De Alma”, está disponível em todas as plataformas digitais desde o dia 22 de abril e promete ser sucesso. Em poucos dias, a música teve uma ótima aceitação e já tocou em vários Estados do Brasil e até na Europa.

A canção, um Rap com “pegada” praiana, foi produzida por Jone BL e gravada na Timeless Records, em Vitória. A letra fala sobre o amor, a natureza e as coisas de Deus. Segundo o autor, que é apaixonado pelo mar, é ideal para ouvir à beira da praia. “Acorde cedo, contemple o sol nascendo e ouça ‘De Alma’ ao lado da pessoa amada. Esse é o meu conselho”, fala o músico.

Comum promete que em breve a nova música ganhará um clipe com muito surf e paisagens bonitas da natureza. “Será dedicado a quem surfa, pesca, vive do mar e respeita a natureza. Esse sempre foi o objetivo das minhas músicas”, ressalta.

Sobre o artista

Diego tem 38 anos e iniciou sua carreira em 2006, quando lançou seu primeiro single na internet. Ele é cantor, compositor e produtor fonográfico. Com mais de 40 músicas lançadas, o artista tem na natureza a sua maior inspiração e seu refúgio quando decide compor. Desde o início, ele mistura a rua e o mar no seu som, pois o skate e o surf sempre fizeram parte tanto das composições quanto do seu estilo de vida.

“Sou fissurado no mar e nas cachoeiras, fonte de quase todos os meus sons. Quando faço minhas canções me inspiro até na poeira do caminhão que passa sujando tudo, mas o que mais me inspira é ver a fé das pessoas em meio a uma realidade tão pesada que nos esmaga. Gosto de jogar essa força que nós temos em minha letras”, detalha.

O foco de Diego sempre foi levar informação e esporte através do som, chegar em periferias urbanas e fazer com que a música leve luz de alguma forma! Ele já se apresentou no mesmo palco que o Racionais Mc’s e foi um dos primeiros rappers a vencer o festival PRATO DA CASA, na UFES, em Vitória.

Serviço:

Spotify: Diego Comum oficial

Instagram: @diegocomum_oficial

YouTube: Diego Comum oficial

