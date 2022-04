Crueldade: homem mata onça-pintada no Pantanal e posta vídeo na internet

Por Redação - Redação 54

Um crime bárbaro, ocorrido na região do Pantanal está causando indignação. Um homem matou a tiros um macho de onça-pintada, animal ameaçado de extinção, e postou um vídeo nas redes sociais se gabando do crime.

O vídeo foi postado pelo próprio caçador e acabou chegando a associações de proteção ao meio ambiente. O instituto SOS Pantanal, que trabalha pela proteção do bioma, publicou o vídeo no Instagram e condenou o crime. Na legenda do post, o instituto afirmou que: “Até o momento, sabemos que o crime aconteceu no Pantanal norte, na região de Poconé – MT. O criminoso já foi identificado e as informações já estão nas mãos de órgãos competentes como a Polícia Militar Ambiental, Ibama e Polícia Federal. JAMAIS podemos aceitar que crimes como esse passem impunes. Em pleno 2022 é inadmissível que essa brutalidade não seja punida com todo o rigor da lei.

No vídeo (de imagens fortes), o autor do disparo deita-se ao lado do animal, um espécime macho, que tem a cabeça perfurada pelo tiro, e faz comentários brutais: “Aqui não tem papai, não tem mamãe, você tem umas partes… você não vale b*sta nenhuma, sua filha da p*ta. Se eu fosse fêmea, ia dar uma encoxada em você, sua sem vergonha, não vale nada. Aí, viu? Assim que homem faz. Obrigado, obrigado!”.

O argumento usado pelo autor dos disparos é de que a onça teria comido bezerros da sua fazenda.

Na fauna brasileira, a onça-pintada é um dos animais que representam o topo da cadeia da selva. Ela é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, atrás somente de tigres, naturais da Ásia, e leões, que habitam os ecossistemas do continente africano.

