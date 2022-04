Contagem regressiva para a Exposul Gastronomia 2022; veja a programação

Por Redação - Redação 9

A programação da Exposul Gastronomia 2022 está repleta de atrações para toda família. O evento, que será realizado de 7 a 9 de abril, acontecerá, pela primeira vez, no pavilhão da Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.

De 14h às 22h, o público poderá conferir uma feira de produtos do campo e atrações como uma cozinha de roça e fazendinha. O evento também vai receber a etapa capixaba do Festival Enchefs Brasil. Serão eleitos três chefs que vão representar o estado na fase nacional, no Amapá.

Serão mais de 50 estandes com artesanato e produtos de agroindústria, como cafés especiais, e exposição de veículos e equipamentos.

“A Exposul é onde as famílias da cidade encontram as famílias do campo, trocando experiências e fazendo bons negócios. É o rural e o urbano em uma delícia de evento”, explica o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro, Wesley Mendes.

Além disso, haverá aulas-show, organizadas pelos municípios convidados, em que chefs ensinarão receitas salgadas, sobremesas e confeitaria, preparo de cafés e drinks. Quem quiser apreciar cervejas artesanais e comidas saborosas vai encontrar uma grande variedade também. Apresentações culturais e musicais encerrarão a programação em todos os dias.

“A programação da Exposul Gastronomia 2022 está completa e diversificada para toda a família. Estamos com boas expectativas para este evento e preparamos um local mais amplo para receber todos os convidados”, ressalta o prefeito Victor Coelho.

Serviços municipais também estarão no evento

Durante os dias do evento, alguns serviços da Prefeitura de Cachoeiro estarão disponíveis. Na área da saúde, os visitantes poderão colocar em dia a vacinação contra a gripe e a Covid-19.

O Banco de Alimentos estará presente para divulgar o programa, em busca de novas parcerias e, também, arrecadará doações de alimentos. Além disso, servidores apresentarão aos visitantes, em um estande, as atrações do Mapa de Turismo Rural e Urbano do município.

Confira a programação completa:

Quinta, 7 de abril

13h – Recepção dos expositores com a dinâmica: “Empreendedor Inabalável! A magia do cérebro programado para o sucesso!” – Casulo Humano

14h – Abertura dos portões ao público

14h10 – Abertura oficial com apresentação cultural e participação do prefeito anfitrião e convidados

14h50 – Abertura live dos municípios

15h – Apresentação do município de Itapemirim

16h45 – Dinâmica com empreendedores: “Qualidade da prestação de serviço. Você utiliza os 5 atributos principais que o seu cliente observa?” – Casulo Humano

17h – Aula-show: chef Ivane Rezende (restaurante Panela de Barro)

17h30 – Aula-show: chef Rita de Freitas (Recanto da Mata)

18h – Apresentação de Rio Novo do Sul – Capital Capixaba do Jussara

19h – Apresentação do município de Castelo

21h – Roda de chefs: Litoral Capixaba – convidados da Exposul e do Clube Capixaba

21h30 – Encerramento musical com: Trio Sertanejo com Giovane Ramos

Sexta, 8 de abril

14h – Abertura dos portões ao público

14h – Aula-show: chef Cravelina Maria Viana (restaurantes Rancho Sabor com Prosa e Mamma Italia)

14h30 – Aula-show: chef Christian Schayder (restaurante Falésias Beach)

14h55 – Início da live dos municípios

15h – Apresentação do município de Muqui

16h45 – Dinâmica com empreendedores: “Rapport, como entrar na mente do cliente e criar uma conexão assertiva” – Casulo Humano

17h – Apresentação do município de Jerônimo Monteiro

19h – Apresentação do município de Marataízes

21h – Roda de chefs: Caparaó – convidados da ExpoSul e do Clube Capixaba

21h30 – Encerramento musical com: Zé Antônio Irmão Acústico

Sábado, 9 de abril

10h – Abertura dos portões ao público

10h – Abertura do Festival Enchefs Espírito Santo

10h10 – Chef profissional – prova prática

12h30 – Profissional coquetelaria – prova prática

13h50 – Premiação do Festival Enchefs Espírito Santo e proclamação dos Melhores Chefs do Estado

14h – Aula-show: chef Ricardo Pereira

14h30 – Aula-show: chef Enrico

15h – Apresentação do município de Conceição do Castelo

16h45 – Dinâmica com empreendedores: Os 5 gatilhos mentais mais utilizados no processo de venda – Casulo Humano

17h – Apresentação do município de Anchieta

19h – Apresentação do município de Venda Nova do Imigrante

21h – Roda de chefs: Montanhas Capixabas – convidados da ExpoSul e do Clube Capixaba

21h30 – Encerramento musical com: Eliton e João Paulo Trio Acústico

