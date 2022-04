Congresso Nacional de Educação realiza evento on-line sobre metodologias no ensino

Por Redação - Redação 7

O Congresso Nacional de Educação (CONEDU) transmite nesta quinta-feira (28), a partir das 18h30, evento on-line e gratuito que vai abordar as metodologias ativas nos processos de ensino-aprendizagem. A transmissão será feita pelo site do congresso e contará com certificação de 4h extracurriculares para os participantes. A realização do evento dessa semana dá início às atividades do CONEDU 2022, justamente no Dia da Educação, comemorado no dia 28 de abril. As inscrições estão abertas.

O evento ocorre em parceria com o Canal Futura e terá como ministrante o doutor em Matemática e professor Carlos Mathias, desenvolvedor da metodologia de ensino DRUMMATH que orienta o ensino de Matemática para pessoas com deficiência visual.

A metodologia no ensino-aprendizagem já faz parte das ações do congresso, intitulado de Cursos Livres. A iniciativa tem o objetivo de contribuir com a formação de professores, licenciandos e demais interessados.

Durante o curso, serão abordados os seguintes tópicos: O modelo da Escola Tradicional e as críticas atuais ao modelo, descentralização da Ação Docente, o papel mediacional do professor, a aprendizagem baseada em problemas reais, a importância dos contextos políticos e socioculturais.

Para assistir ao evento é preciso fazer cadastro até o próximo dia 28, no site do Congresso Nacional de Educação, preenchendo o formulário disponível. Após o preenchimento, basta acessar a Área do Participante com o e-mail e CPF utilizado e efetuar inscrição no curso on-line disponível.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

