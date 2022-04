Confira os serviços municipais mantidos no recesso da Páscoa em Cachoeiro

Por Redação - Redação 12

Em Cachoeiro de Itapemirim, o feriado da Sexta-Feira da Paixão (15) será antecedido por ponto facultativo nas repartições públicas municipais, na quinta-feira (14), conforme determina o decreto 31.201, de 7 de dezembro de 2021. Da quinta ao domingo (17), entretanto, serão mantidos alguns serviços nas áreas de saúde, limpeza urbana, segurança, cultura e turismo, entre outros. Confira quais são:

Saúde

As unidades de Pronto Atendimento funcionarão 24h, normalmente. São elas: UPA do bairro Marbrasa; Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), no Baiminas; PA de Itaoca (cuja ambulância pode ser acionada pelo telefone 3539-1285); e Pronto Atendimento Infantil (PAI), no bairro Aquidaban (para crianças menores de 12 anos).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) poderá ser acionado, a qualquer hora, pelo telefone 192, em casos de urgência e emergência.

Já as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu não funcionarão a partir de quinta (14). Consequentemente, não haverá vacinação nesses dias. O atendimento nesses locais retornará na segunda-feira (18).

Transporte coletivo

Os ônibus do transporte coletivo municipal e os carros do Ir e Vir circularão, normalmente, na quinta (14). Na sexta (15), eles operarão com horário de domingo. No sábado (16) e no domingo (17), serão cumpridas as grades de horários padrões para esse dias.

Feira livre, Ceasa e Mercados Municipais

A feira livre do Gilberto Machado, que acontece às quintas, às 16h, não ocorrerá. As demais funcionarão normalmente.

A Ceasa Sul funcionará, normalmente, na quinta (14). Nos demais dias do feriadão, permanecerá fechada.

Os mercados municipais Quincas Leão e São João funcionarão quinta (14), das 6h às 18h, sexta (15), das 6h às 12h, e sábado (16), das 6h às 13h. Domingo (17), permanecerão fechados.

Serviços de limpeza e cemitério

Na limpeza pública, a coleta de lixo funcionará normalmente. Também haverá funcionários em regime de escala no cemitério municipal do Coronel Borges. Eles atenderão das 7h às 17h e, depois desse horário, haverá um servidor de plantão na capela.

Guarda Municipal, agentes de trânsito e Defesa Civil

Os agentes de trânsito atuarão em regime de plantão e poderão ser acionados via Ciodes (190)

A Guarda Civil Municipal trabalhará, normalmente, e poderá ser acionada, em caso de necessidade, via 190 (Ciodes) ou pelo 153 (Central de Videomonitoramento do município). A Defesa Civil deixará servidores de sobreaviso que atenderão, a qualquer hora, pelo telefone (28) 98814-3497.

Espaços culturais

Os espaços culturais de Cachoeiro estarão fechados de quinta (14) a domingo (17), com exceção da Casa de Cultura Roberto Carlos, que só permanecerá fechada na Sexta-Feira Santa (15). Nos demais dias, abre das 9h às 15h.

Ouvidoria

Os cidadãos poderão registar solicitações de serviços, dúvidas e elogios na Ouvidoria Geral do Município por meio do aplicativo “Todos Juntos”. Outra opção é a página www.cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral.

