Confira as novidades da edição 2022 do Exagerado

Por Redação - Redação 7

Já pensou em levar para casa peças de grife renomadas com mais de 80% de desconto? Então prepare-se, porque o maior evento de varejo do Brasil está chegando! O Exagerado, outlet de varejo capixaba, retorna em 2022 cheio de novidades e promete conquistar mais amantes do outlet no Espírito Santo. Este ano, o evento conta com duas edições que acontecerão em dois finais de semana na Grande Vitória. A primeira edição acontece nos dias 12 a 15 de maio e 19 a 22 de maio, no Pavilhão de Carapina, Serra, sempre das 10h às 22h.

Durante o ano, o evento percorrerá as estradas capixabas e estará presente também em Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Esse ano, nas duas edições do evento na Grande Vitória, o Exagerado de Carteirinha também retorna com novidades e uma delas é que todos os credenciados terão um dia exclusivo para realizar as suas compras e conferir todos os stands sem enfrentar filas.

A expectativa é de que o Exagerado movimente mais de 50 milhões na economia capixaba e abra cerca de 3.000 postos de emprego. De acordo com Victor de Castro, diretor de Alfaiataria de Ideias e organizador do Exagerado, o outlet deve receber mais de 300 mil pessoas em nove dias de evento. “A nossa expectativa é de que o Exagerado deste ano atraia mais pessoas, não só para comprar produtos de suas marcas favoritas, mas também explorar todas as atrações que colocaremos para dentro do Pavilhão”, comenta.

Na edição de maio, o evento contará com mais de 210 stands e a presença de mais de 10 segmentos de vestuário, roupa íntima, banho e stands que oferecem produtos de decoração assinados por arquitetos e designers renomados nacionalmente. Mais de 15 marcas e grifes renomadas já estão confirmadas, dentre elas: Schutz, Colcci, Animale, Hering, Osklen, Ray-Ban, Maria Gueixa, Dolce & Gabbana, Farm, Vans, Melissa, Reserva, Honda, Polishop, Fábula e muito mais. Mas se tornar um expositor no evento, é necessário que a empresa apresente um CNPJ capixaba, mesmo se for uma marca nacional.

Torneio Exagerado de Beach Tennis – 2ª edição

O primeiro e único torneio indoor e climatizado de Beach Tennis do estado está de volta. As categorias Amador A, B e C, Sub12 e 40+ continuam. Mas nesta edição temos como novidade as categorias: Team Cup A, B e C e a profissional, que dará em prêmios R$ 3 mil (em dinheiro). As demais categorias terão como prêmio medalhas e brindes para os campeões e vices. As inscrições para o torneio podem ser feitas através da plataforma Tênis Integrado. A participação vale pontuação para o ranking capixaba de BT.

Exagerado de carteirinha

Este ano, o Exagerado de Carteirinha retorna para conquistar os fãs do evento e para quem deseja ver todos os produtos antes de todo mundo. Nesta edição, a grande novidade é que os Exagerados de Carteirinha terão um dia inteiro exclusivo para os credenciados, que terão comodidade na hora de comprar e poderão conferir todos os stands em primeira mão. Além disso, com a credencial, é possível entrar no evento uma hora antes do horário de abertura e fazer as compras sem ficar na fila de espera.

Hora de matar a fome

Para os bons de boca, nada melhor do que fazer uma boa refeição depois das compras. Por isso, além da praça de alimentação, o restaurante Bucado Cozinha Brasileira retorna esse ano para completar a área de refeição do evento.

Com um cardápio bem brasileiro, o restaurante conta com um ótimo custo-benefício e um menu de alta gastronomia assinado pela chef Danielle Barbosa, vencedora do programa Masterchef 2020 e com atuação na gastronomia internacional. A ideia do Bucado é reinventar os sabores da culinária nacional. Durante os dois finais de semana do evento, o espaço ficará aberto ao público de 12h às 22h.

Sobre a 1ª edição de 2022

Dias: 12 a 15 de maio e 19 a 22 de maio

Local: Pavilhão de Carapina, Serra

Entrada: gratuita

Público estimado: mais de 300 mil pessoas

Postos de emprego: mais de 3.000 vagas

Valor econômico movimentado: cerca de 50 milhões

Marcas confirmadas: Schutz, Colcci, Animale, Hering, Osklen, Ray-Ban, Maria Gueixa, Dolce & Gabbana, Farm, Vans, Melissa, Reserva, Honda, Polishop, Fábula e muito mais.

