Começa obra de restauro do Palácio Bernardino Monteiro

Foram iniciados, em Cachoeiro, os trabalhos para restauro do Palácio Bernardino Monteiro, um dos principais patrimônios arquitetônicos do município. Localizado na praça Jerônimo Monteiro, centro da cidade, o prédio centenário vai deixar de ser a sede do governo municipal para se tornar um novo centro cultural, após a obra.

A reforma completa do edifício é fruto de convênio entre a Prefeitura e o governo estadual. O investimento é de R$ 2.186.493,31 e a previsão para conclusão das intervenções é de 570 dias.

A obra vai resgatar e preservar elementos arquitetônicos originais da edificação, que foi inaugurada em 1913 e abrigou, por muitos anos, o Grupo Escolar “Bernardino Monteiro”, uma das instituições de ensino mais importantes na história do Espírito Santo.

Por isso, será demolido todo o anexo construído no afastamento de fundos do bem, que o descaracteriza. As instalações elétricas e hidrossanitárias serão renovadas, todo o madeiramento e telhas serão substituídos por peças novas, um sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico será implantado, assim como recursos para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida aos dois pavimentos do imóvel. As cores das janelas, portas e fachadas serão similares às atuais.

A proposta das secretarias de Cultura do estado e do município é que o Palácio Bernardino Monteiro seja um espaço multifuncional de referência no Sul do Estado, que amplie o acesso aos bens culturais, propicie o desenvolvimento de atividades e eventos, abrigue exposições e que fomente a economia criativa na região.

“Esta é uma ação sonhada há muitos anos pelos amantes da cultura cachoeirense. O Palácio Bernardino Monteiro é um local nobre, central, bem propício para ser abrigar uma convergência de instituições culturais e atividades artísticas. Também é mais alto, em relação ao nível das cheias do Itapemirim, motivo pelo qual a Biblioteca Pública Municipal encontrará lá um local mais protegido e acessível. Cachoeiro merece”, frisa a secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.

