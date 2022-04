Chef de Iúna fala sobre vencer o Enchefs ES 2022 e expectativa para prêmio nacional

Por Marcos Freire - Marcos Freire 24

Entre os dias 7 e 9 de abril, Cachoeiro de Itapemirim sediou a Exposul Gastronomia. Na oportunidade, foi realizado o Festival Enchefs Espírito Santo 2022, no qual o chef de Iúna, Nagem Antônio Abikahir, ficou com o primeiro lugar. Agora, ele irá representar o Estado no Prêmio Nacional Dolmã que vai acontecer em agosto, em Macapá (AP), sendo o primeiro classificado para a etapa brasileira. O Espírito Santo também será representado pela segunda colocada, a chef Kenia Mora, de Anchieta.

A comissão julgadora do festival foi composta pelo chef italiano Enrico Bissoli, o presidente da Associação de Portugueses do Espírito Santo, Alexandre Mendes, e a economista doméstica Kelly Cristina Feitosa. E o chef de Iúna Nagem Antônio conseguiu a pontuação máxima dos avaliadores, 30 pontos, com o prato Batata Recheada com Camarão e Mozarela Gratinada. A segunda colocada ficou com 29 pontos e o terceiro, 28. O festival contou com 18 concorrentes.

Nagem Antônio conta que entrou no ramo da gastronomia há 20 anos, mas desde a adolescência arriscava na cozinha. E, por isso, vencer o Festival Enchefs Espírito Santo significa muito, porque é o reconhecimento de anos de trabalho, atuando na área. “Quem me acompanha sabe o amor que tenho pelo meu trabalho e pela gastronomia”, afirma.

O chef de Iúna conta que tudo começou quando seu pai abriu um bar. “Agradeço muito ao meu pai, Antônio Nagem, e minha mãe, Margarida”, destaca, agradecendo à sua família, em especial à esposa, Flávia Fernandes, “que trabalha comigo e sempre está do meu lado me apoiando”. “Agradeço também à Prefeitura de Iúna que me deu total apoio e meus clientes que são minha base”, acrescenta.

O Festival Enchefs Espírito Santo Sabores e Saberes aconteceu dentro da Exposul Gastronomia que foi realizada pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e Sindirural de Cachoeiro de Itapemirim, além de outros parceiros.

Veja a entrevista completa, exclusiva, com o chef de Iúna Nagem Antônio Abikahir abaixo.

1-Qual o significado e importância de vencer um concurso como o Festival Enchefs Espírito Santo 2022?

Significa muito para mim ter sido vencedor estadual. É um reconhecimento de anos de trabalho, atuando na área da gastronomia. Quem acompanha minha trajetória sabe o amor que tenho pelo que faço e pela gastronomia e a forma como executo meu trabalho. É muito importante ser considerado, pelo Enchefs, o vencedor Estadual e poder representar o estado e meu município no Prêmio Nacional Dólmã no Amapá.

2-Foi um concurso muito disputado, com uma equipe avaliadora conceituada. O que foi vencer com pontuação tão apertada?

Sim, foi uma disputa acirrada e complexa para os jurados. Tanto, que obtive a nota máxima dos jurados, 30 pontos, a segunda colocada ficou com 29 e o terceiro, 28. Foi um mix de sentimentos, como alegria, satisfação, gratidão, entre outros. Na hora que fui anunciado como vencedor, eu não acreditei, pois além dos júris serem conceituados, entre os três jurados, dois são estrangeiros, um italiano, um português e uma chef brasileira que é professora na área da gastronomia. Todos eles conhecem altos níveis da culinária e chefs.

3-Por que escolheu essa receita?

A escolha da receita foi em cima do regulamento do concurso, porque teria que ter insumos/produtos oriundos do nosso município e estado. O prato foi uma Batata Recheada com Camarão e Mozarela Gratinada. A batata representa a terra, minha cidade, Iúna, que fica no interior. A cebola, tomate e coentro representam nossa agricultura e o agricultor. O camarão, o mar, nossa moqueca capixaba, reconhecida nacionalmente e mundialmente. A Mozarela representa a agricultura e o leite, nossa alimentação base na infância. E a gratinação da Mozarela um protesto contra as queimadas que tanto atingem nossas vidas, nossa fauna e a gastronomia.

4-Falando um pouco de sua trajetória, quando vc entrou no ramo da gastronomia?

Entrei no ramo da gastronomia há uns 20 anos atrás, mas antes disso, na adolescência, já arriscava na cozinha. Inicialmente, meu pai abriu um bar e trabalhei junto com minha mãe, no começo. Após isso, parti para outras áreas, me formei em Direito, fui servidor público estadual, municipal, mas a gastronomia nunca saiu de dentro de mim, nunca a abandonei. Hoje, tenho uma empresa no ramo de Charcutaria que é uma fábrica de linguiças artesanais gourmet chamada Charcutaria Abikahir. Tenho uma lanchonete delivery chamada Lanche do Nagem e faço vários tipos de comida por encomenda.

5- Quais os próximos passos?

Eu sempre gosto de deixar Deus me conduzir. No momento, vou continuar focado na minha fábrica, nos lanches e nas encomendas. E, agora, vou focar no título brasileiro que é o título máximo da gastronomia no país e que vai acontecer em agosto, no Macapá, capital do Amapá.

6-Como você vê o ramo da gastronomia no Estado, no Brasil, e como pode ser explorada em Iúna e na região do Caparaó?

O ramo da gastronomia no estado é muito forte e rico. Exemplo foi esse concurso e vários festivais que acontecem, tanto no interior quanto no litoral capixaba. Para explorar a gastronomia, o poder público tem que andar junto com os empreendedores da área, com os chefs, com os cozinheiros e intensificar os eventos voltados à gastronomia, na região, para que possam atrair os turistas.

7-Gostaria de acrescentar mais alguma consideração?

Finalizo, agradecendo, primeiramente, a Deus, pois essa vitória é dele. Sou apenas um instrumento que executa o dom que ele me deu. Ao meu pai Antônio Nagem, minha mãe, Margarida, minha filha, Sâmia, minhas irmãs, Lívia e Isabella, meus tios, tias, primos e primas, meus sobrinhos, Lorenzo e Júlia, e minha esposa Flávia que trabalha comigo e sempre está do meu lado me apoiando. Agradeço também à Prefeitura de Iúna que me deu total apoio, aos meus clientes que são minha base e ao Portal Aqui Notícias pelo convite para a entrevista.

