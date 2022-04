Casa de Apoio aos Portadores De Câncer de Cachoeiro realiza mais uma feijoada solidária delivery

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 23

A Casa de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim – GAPCCI está realizando mais uma edição da Feijoada Solidária Delivery. Os Kits, formados por um combo completo com todos os itens de uma feijoada, estão sendo vendidos a R$ 80 (para uma pessoa) ou R$ 150 (para duas pessoas).

Os interessados podem adquirir os kits até o dia 13 de maio, pelo Whatsapp (28) 99257-9401. As entregas serão realizadas no dia 14 de maio, a partir das 11 horas, em todo o perímetro urbano de Cachoeiro.

A Feijoada Solidária é realizada todos os anos pela pelo Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim – GAPCCI. Toda a renda arrecadada no é revertida para manutenção das despesas da Casa (contas de água e energia, alimentos, etc.), que presta um serviço totalmente gratuito de acolhida e alimentação aos acompanhantes e pacientes do setor de oncologia do Hospital Evangélico de Cachoeiro.

A Casa de Apoio foi fundada em 2003 e funciona como um lar longe de casa para pacientes de aproximadamente 26 municípios atendidos pelo serviço, que é referência para todo o Sul do Estado. A instituição é mantida exclusivamente através das doações de pessoas sensibilizadas com a causa; não há nenhum vínculo religioso, partidário, governamental ou político. Além da Feijoada, ao longo do ano são realizadas diversas atividades com a finalidade de levantar recursos financeiros para manter a casa.

