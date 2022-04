“Carregar a faixa será a realização de um sonho”, diz candidata a Rainha do rodeio de Alegre

Por Redação - Redação 13

Paloma Aparecida Da Silva Figueira Velasco tem muitos sonhos, e um deles ela pode realizar no dia 16 de abril: o de carregar a faixa de Rainha do Alegre Rodeio Festival. Aos 32 anos, a candidata, moradora de Bom Jesus do Norte, quer levar o título para sua cidade.

“Será uma honra imensa receber essa faixa de rainha desse mega evento que será o Alegre Rodeio Festival, e poder representar minha querida cidade Bom Jesus do Norte. Carregar essa tão sonhada faixa, representa a realização de um sonho, e será um prazer ser Rainha dessa linda cidade e acolhedora que é Alegre, comenta.

Vencendo o concurso, além da faixa e do título de Rainha do Alegre Rodeio Festival, ela também vai ganhar uma moto 0 km. As demais premiações serão para a primeira e segunda princesas, que irão ganhar um celular, brindes e um prêmio em dinheiro.

O público presente também concorrerá a uma moto 0 km. Os convites para o baile, que terá show de Fabiano Juffu, Banda Badallados e set do DJ Alan Massini, estão à venda com as candidatas ao título.

A premiação da Rainha e das Princesas do rodeio, será realizada na abertura do festival. A atração faz parte da programação do Alegre Rodeio Festival e, além do concurso, o festival também vai contar com shows nacionais, queima do alho, sorteio de prêmios e outras atrações.

Todas as atrações vão acontecer no Parque de Exposições Geraldo Santos, nos feriados da Semana Santa, nos dias 16 e 17, e na semana seguinte no feriado de Tiradentes, de 20 a 24 de abril e conta com shows do cantor Amado Batista, da dupla Fernando & Sorocaba, Renato Teixeira, Michele Freire, Gabriel Gava e Bruna Viola.

“Carregar a faixa será uma honra”

Paloma afirma que ‘carregar a faixa de Rainha, será uma honra e realização de um sonho’. Vamos conhecer mais sobre a candidata:

Nome Completo?

Paloma Aparecida Da Silva Figueira Velasco

Apelido?

Ninha

Idade?

32 anos

Cidade que representa?

Bom Jesus do Norte – ES

Por que quer ser a Rainha do Alegre Rodeio Festival?

Tenho esse sonho desde criança. Até mesmo porque toda menina um dia sonha em ser Rainha. Quando era mais nova, na adolescência, tive o prazer e a imensa felicidade de ser Rainha da minha linda cidade Bom Jesus do Norte, mas o meu sonho de ser Rainha de Rodeio ainda não pude realizar. Vejo uma grande oportunidade de poder realizar esse sonho, através desse mega evento que será o Alegre Rodeio Festival, que está realizando esse concurso. Faço parte e amo o mundo country e tenho certeza que tenho o total perfil para vencer esse concurso incrível e realizar meu sonho de me tornar Rainha de Rodeio.

O que representaria para você carregar a faixa de rainha do Alegre Rodeio Festival?

Primeiramente, será uma honra imensa receber essa faixa de rainha desse mega evento que será o Alegre Rodeio Festival, e poder representar minha querida cidade Bom Jesus do Norte. Carregar essa tão sonhada faixa, representa a realização de um sonho, e será um prazer ser Rainha dessa linda cidade e acolhedora que é Alegre.

Pratica algum esporte?

Musculação e treino funcional

Torce para que time?

Flamengo

Tem algum sonho que ainda não realizou?

Ter minha casa própria e ser rainha do Rodeio de Barretos.

Qual sua frase ou filosofia de vida?

Não coloque limite em seus sonhos, coloque fé. Se você pode sonhar, você pode realizar!

Mande um recado para galera que torce por você:

Agradeço a todos que estão torcendo por mim, pelo carinho, me dando forças, mandando energias positivas e, principalmente, me ajudando muito comprando os convites do baile. Quero agradecer muito também a minha família e amigos pelo apoio e carinho, em especial ao meu marido por estar sempre ao meu lado me apoiando e me ajudando de todas as formas. Quero agradecer mais uma vez o carinho de cada um de vocês. Sem o apoio e torcida de vocês eu não estaria aqui fazendo parte desse concurso.

A candidata foi apadrinhada pela Loja Country Daniels, de Mimoso do Sul que cedeu o look para as fotos. A Country Daniels, é ponto de venda oficial do Alegre Rodeio Festival.

