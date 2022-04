Capixaba comemora mais de 50 anos de doação regular de sangue

Por Redação - Redação 9

O aposentado Paulo César Pinto, 69 anos, está comemorando 54 anos de doação regular de sangue. A jornada como doador está encerrada por ter chegado à idade limite para doação. Desde jovem, ele já se importava com as vidas que poderia salvar doando seu sangue.

“Comecei aos 18 anos e me tornei doador regular. A cada coleta, o sentimento de proporcionar bem-estar ao próximo estava presente. Doar sangue é um gesto de amor. O sangue é vida, esperança para alguém que depende do gesto tão importante para continuar vivo. O sangue é renovável e está em abundância em nosso corpo, por que não compartilhar?”, disse o aposentado.

Por chegar à idade limite, Paulo César não poderá mais ser doador. A enfermeira e referência do Setor de Captação e Coleta Externa, do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), Maria Isabel Santos Zuchelli, explica que os critérios são baseados em protocolos que garantirão a segurança do doador e do processo de doação.

“Se o indivíduo dispor de alguma insegurança ou dúvida sobre o ato, ele pode acessar o site do Hemoes www.hemoes.es.gov.br, ou comparecer ao Hemocentro mais próximo a sua residência para compreender melhor o processo de doação e os pré-requisitos. O primeiro passo é verificar se o cidadão se encaixa nos critérios. Caso sim, ele poderá realizar o agendamento para sua doação se tornando um doador regular. A frequência e regularidade das doações são imprescindíveis para a manutenção de estoques no Hemoes, o qual precisamos manter abastecidos para suprir demandas da rede, além da necessidade de transfusões que permanece constante”, explicou.

Requisitos para doação:

Para iniciar a doação é fundamental ter a idade entre 16 a 69 anos, 11 meses e 29 dias. A primeira, precisa ser realizada até os 60 anos, 11 meses e 29 dias. Doadores que são menores de idade, necessitam de uma autorização formal dos responsáveis legais e apresentação do documento de quem assinou a autorização.

É preciso presentar documento original com foto, emitido por órgão oficial ou fotocópia autenticada em cartório: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação, carteira de identidade profissional, certificado de reservista ou passaporte. São aceitos documentos digitais oficiais que contenham foto, RG, data de nascimento e nome da mãe;

– Pesar acima de 50 kg;

– O candidato à doação deve estar em boas condições de saúde;

– O doador não deve estar em jejum. É recomendado refeições leves e pede-se para evitar alimentos gordurosos no dia da doação.

– Aumentar a ingestão de líquidos no dia da doação;

– Não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação;

Evitar vir acompanhado com crianças menores de 12 anos. Caso seja necessário, é obrigatório a presença de um acompanhante maior de idade para cuidar da criança durante o processo de doação.

