Candidata a Rainha do Rodeio em Alegre quer levar a faixa para Castelo

A candidata castelense Adriana da Silva Fagundes, de 36 anos, é mais uma das concorrentes ao título de Rainha do Alegre Rodeio Festival. Caso ela vença, além da faixa de Rainha, ela vai ganhar também uma moto 0 km.

Para Adriana, poder representar a cidade de Castelo será um orgulho. “Esse é um sonho que será realizado, que será prosseguido com toda dedicação possível”, destaca Adriana.

As demais premiações serão para a primeira e segunda princesas, que irão ganhar um celular, brindes e um prêmio em dinheiro. O público presente também concorrerá a uma moto 0 km. Os convites para o baile, que terá show de Fabiano Juffu, Banda Badallados e set do DJ Alan Massini, estão à venda com as candidatas ao título.

A premiação da Rainha e das Princesas do rodeio, será realizada no dia 16 de abril, na abertura do festival. A programação faz parte da programação do Alegre Rodeio Festival e além do concurso, o festival também vai contar com shows nacionais, queima do alho, sorteio de prêmios e outras atrações.

Todas as atrações vão acontecer no Parque de Exposições Geraldo Santos, nos feriados da Semana Santa, nos dias 16 e 17, e na semana seguinte no feriado de Tiradentes, de 20 a 24 de abril e conta com shows do cantor Amado Batista, da dupla Fernando & Sorocaba, Renato Teixeira, Michele Freire, Gabriel Gava e Bruna Viola.

Candidata quer o título

Adriana garante que está preparada e quer conquistar a faixa. Vamos conhecer mais sobre a candidata:

Nome Completo?

Adriana da Silva Fagundes

Apelido?

Dri

Idade?

36 anos

Cidade que representa?

Castelo

Por que quer ser a Rainha do Alegre Rodeio Festival?

Ser Rainha é um sonho que pretendo realizar. Poder representar minha cidade será um orgulho para mim, e poder carregar a faixa de rainha do rodeio será algo maravilhoso.

O que representaria para você carregar a faixa de rainha do Alegre Rodeio Festival?

Um sonho realizado, que será prosseguido com toda dedicação possível.

Pratica algum esporte?

Caminhada.

Torce para que time?

Flamengo.

Tem algum sonho que ainda não realizou?

Sim, trazer a faixa de Rainha do rodeio para minha cidade de Castelo.

Qual sua frase ou filosofia de vida?

Desistir nunca!

Mande um recado para galera que torce por você?

Estou aqui para representar minha cidade com todo carinho e conto com a torcida de vocês. Agradeço muito pelo carinho.

A candidata foi apadrinhada pela Loja Rancho Country, de Castelo, que cedeu o espaço para as fotos. A Loja Rancho Country é ponto de venda oficial do Alegre Rodeio Festival.

