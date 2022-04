Câmara cria Título Benemérito “Joacyr Pinto” para divulgadores da história de Cachoeiro

Por Redação - Redação 8

Advertisement

Advertisement

A Câmara de Cachoeiro aprovou, na sessão dessa terça-feira (19), a criação do “Título Benemérito Joacyr Pinto”, destinado a homenagear os divulgadores, curadores e pessoas que se dedicam à preservação da história do município, seja através da imprensa, mídias sociais, coleções, acervos ou outros meios, e que seja reconhecido por registrar a vida de personalidades ou fatos relacionados a aspectos da vida social, cultural, esportiva e empresarial de Cachoeiro de Itapemirim.

Continua depois da publicidade

O projeto é de autoria do vereador Osmar Chupeta (Republicanos) e será conferido a um homenageado por ano, durante a semana de comemoração da emancipação do município. “Joacir, o nosso amigo Joa, foi uma das figuras mais conhecidas e queridas de Cachoeiro. Foi pioneiro na cobertura social e empresarial no município, com sua revista Sete Dias, onde nunca deixou de apresentar registros da nossa história”, afirmou o vereador.

A aprovação do projeto foi defendida na Tribuna da Casa também pelo publicitário e design Leverson Freitas, que atuou durante muitos anos como principal colaborador de Joacyr Pinto e hoje responde pela direção da revista Sete Dias. “O objetivo do projeto é homenagear os divulgadores da história de Cachoeiro, porque Seu Joacyr era uma pessoa que amava Cachoeiro e gostava sempre de publicar coisas boas”, afirmou Leverson, que na atual fase da Sete Dias faz questão de reservar espaço para destacar fatos e fotos importantes da história do município.

Joacyr Pinto dedicou mais de 60 anos da sua vida ao jornalismo. Começou no Jornal Arauto e integrou as equipes do Correio do Sul e do Jornal Momento, além da Rádio Cachoeiro ZYL-9. Em 8 de fevereiro de 1967 fundou a revista, chamada inicialmente de “Sete Dias na Sociedade”. Com ela, teve seu trabalho reconhecido diversas vezes com comendas e medalhas e, em 2010, foi eleito Cachoeirense Presente pela Câmara Municipal.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].