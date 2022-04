Cachoeiro terá Balcão de Empregos na próxima sexta (29)

Por Redação - Redação 46

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) de Cachoeiro vai realizar na próxima sexta e sábado (29 e 30 de abril), as ações do Balcão de Empregos. O intuito é auxiliar asa pessoas que estão em busca de uma colocação no mercado de trabalho.

Desta vez as ações vão acontecer nos bairros Rui Pinto Bandeira, na Pracinha da Cultura e no BNH de Cima, na Praça Adrião Coelho F. Salomé. Na sexta (29), os atendimentos serão realizados das 9h às 17h e no sábado (30), o funcionamento será das 8h às 13h.

Serão ofertadas, vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de Cachoeiro e, também, oportunidades em uma empresa parceira da ação, com 50 vagas de auxiliar de produção para contratação imediata.

Para o atendimento, o interessado deverá levar carteira de identidade, CPF, carteira de habilitação (se possuir) e foto 3×4 (opcional).

“O Balcão de Empregos é uma excelente oportunidade para aproximar o cidadão do mercado de trabalho. Para ações como essa, nossas equipes prospectam vagas disponíveis no Sine e, também, buscam parcerias com empresas privadas, para reunir uma maior quantidade de oportunidades para quem está em busca de um emprego”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Francisco Montovanelli.

