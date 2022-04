Cachoeiro já aplicou quase 400 mil doses da vacina contra Covid-19

Por Redação - Redação 11

Até a manhã desta terça-feira (26), a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro aplicou 398 mil doses da vacina contra Covid-19. Com isso, 149.904 completaram o esquema vacinal com duas doses de imunizantes ou a dose única da Janssen.

Desse total, 31.827 são pessoas com 60 anos ou mais – 97% desse público. Já os adolescentes de 12 a 17 anos somam 11.289 dos que já receberam, pelo menos, duas doses da vacina, o que representa 67% dos jovens nessa faixa etária.

Em relação à dose de reforço, 72.938 pessoas já tomaram. Quanto à quarta dose (segunda dose de reforço), 12.364 estão com a imunização em dia. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).

A vacinação pediátrica também avançou no município, com 7.475 primeiras doses já aplicadas nesse público. Isso representa 38% da faixa etária entre 5 e 11 anos.

“A vacinação contra a Covid-19 ajudou a mitigar a pior fase da doença. Agora, o momento é de manter a prevenção, e a população deve continuar tomando as doses de acordo com o vencimento do cartão de vacina, e observar os prazos para as doses de reforço. É importante, também, que as crianças estejam com a vacinação em dia”, destaca o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

Vacinação continua

Atualmente, o imunizante contra Covid-19 é aplicado no público acima dos 5 anos de idade, e está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e do interior do município que possuem sala de vacinação e, também, na Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu”.

Pessoas de 18 a 59 anos podem tomar a primeira dose de reforço (terceira dose) quatro meses após completarem o esquema vacinal (duas doses ou vacina de dose única). Para os idosos, o prazo é um pouco menor: três meses. Já as pessoas com imunossupressão podem tomar a primeira dose de reforço 28 dias após a segunda aplicação.

Em Cachoeiro, a segunda dose de reforço (quarta dose), hoje, é direcionada para os idosos com 60 anos ou mais que tomaram a terceira dose há, pelo menos, três meses.

Unidades com sala de vacinação

UBS Aquidaban

UBS Aeroporto

UBS IBC

UBS Novo Parque

UBS Abelardo Machado

UBS Gilson Carone

UBS Village da Luz

UBS Amaral

UBS Alto União

UBS São Luiz Gonzaga

UBS BNH de Baixo

UBS BNH de Cima

UBS Zumbi

UBS Paraíso

UBS Coramara

UBS Nossa Senhora Aparecida

UBS Elpídio Volpini

UBS Otton Marins

Interior

UBS Soturno

UBS Burarama

UBS Pacotuba

UBS Córrego dos Monos

UBS Itaoca

UBS Conduru

