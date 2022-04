Cachoeirense de 77 anos é a Miss Jovem Guarda de Cachoeiro. Conheça a vencedora

Por Redação - Redação 16

A primeira miss Jovem Guarda de Cachoeiro é a funcionária pública aposentada e cantora Lucineide Moreira, de 77 anos.

O concurso foi realizado na noite desta sexta-feira (1), no Circo da Cultura, na Praça de Fátima, abrindo o Aniversário do Rei, programação que o município promoverá ao longo de abril para celebrar os 81 anos do cantor Roberto Carlos.

Lucineide concorreu com Daniela Pimentel, de 24 anos. As duas candidatas esbanjaram simpatia, elegância e ainda apresentaram seus talentos: Lucineide cantou canções do saudoso compositor cachoeirense Raul Sampaio (1928-2022), enquanto Daniela demonstrou suas habilidades como maquiadora.

Jurados convidados avaliaram as candidatas e escolheram a vencedora. Compuseram o júri a jornalista Alissandra Mendes, o professor e ator Roberto Carlos e o cabeleireiro Anderson Del’puppo.

“Decidi participar para conhecer e conviver com mais pessoas. Foi uma surpresa ter ganhado. Estou muito feliz”, comemorou Lucineide.

“É a primeira vez que desfilei, fiquei muito ansiosa. É algo novo pra mim, que sou nova e não acompanhei a Jovem Guarda. Achei ótimo o evento no mês de aniversário do Roberto Carlos, ele é nosso ídolo, sempre reconhecido e valorizado”, disse Daniela.

O desfile ainda teve a participação de Elisete Semprini, miss Cachoeiro e Espírito Santo na década de 1980, como convidada especial. “Fiquei muito feliz por ter sido convidada a participar desse evento. Pude reviver emoções que senti há 36 anos. O mesmo frio na barriga de entrar numa passarela”, relembrou.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins, destacou que, com a realização do primeiro concurso Miss Jovem Guarda, uma semente foi plantada.

“Com esse projeto, nós aliamos a tradição dos concursos de miss à memória de um dos principais movimentos musicais e estéticos brasileiros, que foi liderado por Roberto Carlos, cachoeirense a quem devemos render todas as homenagens. Continuaremos cultivando esse evento, para que ele cresça a cada ano”, afirma.

Miss Jovem Guarda e programação do Aniversário do Rei 2022

O Aniversário do Rei 2022 reserva mais atrações para os próximos dias. Na quarta-feira (6), na escola Zilma Coelho, será realizada a final do Quiz nas Escolas, jogo de perguntas e respostas sobre Roberto Carlos. E no dia 16, a partir das 18h, tem o show “Elas Cantam Roberto em Cachoeiro” e o concurso nacional de covers do cantor, na Praça de Fátima.

