BRK retoma Programa Portas Abertas em Cachoeiro de Itapemirim

A BRK, concessionária de água e esgoto de Cachoeiro de Itapemirim, retomou as inscrições para o Programa Portas Abertas, que promove visitas monitoradas de instituições de ensino e comunidades para conhecerem mais de perto, nas instalações da empresa, o processo de tratamento de água e o sistema de esgotamento sanitário. Devido à pandemia de Covid-19, a retomada do programa em seu formato presencial acontece de forma gradativa, com inscrições abertas apenas para visitações de grupos de estudantes técnicos e universitários.

Os agendamentos são gratuitos e podem ser realizados pelo telefone (28) 2101-3346, pelo WhatsApp (28) 99969-5391 ou pelo e-mail [email protected] com.br. Durante as visitas, os participantes percorrem a Estação de Tratamento de Água, localizada na Ilha da Luz, em Cachoeiro, onde recebem informações sobre o processo de tratamento da água do município desde a captação no Rio Itapemirim até a chegada às torneiras das casas e comércios da região.

Os participantes também têm a oportunidade de conhecer mais sobre a coleta e o tratamento de esgoto e, ao longo da apresentação, ainda são descritos os produtos químicos aplicados para o correto tratamento da água, quais são os processos necessários para que a água atenda aos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde e como é o sistema de distribuição.

“O programa possibilita que os estudantes vejam na prática o que aprendem em sala de aula, como os procedimentos físico-químicos que são aplicados na água para que ela fique em condições adequadas para o consumo, automação e telemetria. Ao mesmo tempo, aproxima a BRK da sociedade, contribuindo para a formação e a conscientização sobre a importância do saneamento para a saúde e o meio ambiente”, destaca a analista de Responsabilidade Socioambiental da BRK, Micheline Bernabé.

Micheline acrescenta que, apesar das visitas presenciais estarem liberadas apenas para estudantes técnicos e universitários, a BRK tem levado o Programa Portas Abertas às escolas de Ensino Fundamental e Médio, por meio do Portas Abertas 360º – a versão virtual do programa. “Nesse formato, os estudantes podem fazer um tour virtual por uma Estação de Tratamento de Água (ETA) e por uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da BRK utilizando óculos de realidade virtual. A sensação ao usar os óculos é a de realmente estar dentro do ambiente das estações”, completa.

