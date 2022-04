Brasileiro com oito esposas busca mais duas mulheres e quer filhos com todas

Por Redação - Redação 354

Por Splash Uol

O modelo brasileiro Arthur O Urso, que mantém ativo um perfil no site adulto OnlyFans, chamou a atenção da imprensa internacional por ter oito esposas — originalmente eram nove, mas uma se separou.

No entanto, ele pretende aumentar esse número para 10 e garante que quer ter filhos com todas elas. Em entrevista ao “Daily Star”, o brasileiro disse ser adepto do amor livre e, até pouco tempo, ele estava casado com nove esposas diferentes, mas uma delas cansou da relação poliamorosa e se divorciou, por querer algo monogâmico.

Segundo Arthur, Agatha, a mulher que decidiu sair da relação poliamorosa, o queria “só para ela”, mas ele afirma que é preciso “compartilhar” e, embora tenha ficado “muito triste com a separação”, ficou ainda mais “surpreso com a desculpa dela”. “Ela disse que estava sentindo falta de um relacionamento monogâmico. Minhas outras esposas acharam que a atitude dela estava errada e ela aceitou o casamento por aventura, não por sentimentos reais”, declarou.

O modelo brasileiro, que é originalmente casado com Luana Kazaki — o casal é adepto do swing —, afirma não ter pretensão de substituir Agatha no momento, mas ressalta que seu “sonho” sempre foi ter 10 esposas e querer um filho com cada uma delas — atualmente, ele é pai de uma menina.

