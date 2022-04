Autorizadas reformas em três unidades de saúde de Cachoeiro

Por Redação - Redação 10

Nesta quarta-feira (20), o prefeito Victor Coelho assinou ordens de serviço para reformas em três Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Cachoeiro. Os investimentos em melhorias nas estruturas estão estimados em quase R$ 690 mil.

Pela manhã, a cerimônia foi realizada na unidade do bairro Vila Rica, que receberá intervenções como troca de piso, azulejos, porta, vasos sanitários e fechaduras; pintura interna e externa completa; revisão da parte elétrica e construção de rampa para acessibilidade.

A moradora Cláudia Perim esteve presente na solenidade e não escondeu a alegria pela reforma. “Esperamos por essa obra há quase 17 anos. Essa unidade é muito importante para todos nós. Falo em nome dos moradores do bairro e região, que estão muito felizes. Os servidores fazem o que podem para nos atender com carinho, mas é claro que, com um local mais adequado, a qualidade do atendimento também melhora”, disse.

“Não temos nem palavras para agradecer e para falar da importância dessa obra para nós. Apesar de todas as dificuldades, confiamos que essa reforma vai trazer mais conforto para todos”, afirmou Sara de Lima, moradora do bairro há 40 anos.

O secretário Alex Wingler agradeceu o comprometimento dos servidores da unidade no atendimento à população e ressaltou a importância da obra. “Com essas intervenções, vamos oferecer um ambiente mais humanizado e confortável para as pessoas, enquanto não construímos a nova UBS do Vila Rica, o que está em vias de acontecer, para garantirmos um atendimento ainda melhor às mais de 10 mil pessoas dos bairros dessa região”, frisou.

Em sua fala, o prefeito Victor Coelho destacou o trabalho de melhorias nas estruturas de prédios públicos que tem sido feito em Cachoeiro.

“Muitos equipamentos públicos, como este, estavam há anos sem receber manutenção. Mas, com responsabilidade, temos avançado nas melhorias e estamos proporcionando ambientes de qualidade para a população e para os servidores”, completa.

Amaral e Jardim Itapemirim

À tarde, o prefeito Victor Coelho esteve na UBS de Jardim Itapemirim para autorizar o início das melhorias naquele prédio e, também, na unidade do bairro Amaral.

Na primeira, serão feitos serviços de pintura, troca da cobertura e calha; troca de maçanetas e portas; revisão da parte elétrica e instalação de pontos de luz novos. Já na unidade do Amaral haverá troca de piso, pia, vaso sanitário e azulejos; instalação de cobertura da rampa, revisão da parte elétrica, dentre outras melhorias.

