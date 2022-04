Artesãos de Cachoeiro realizarão Feira das Mães na próxima semana

Por Redação - Redação 14

Advertisement

Advertisement

O Dia das Mães está chegando, e quem deseja surpreender a sua com um presente exclusivo não deve deixar de visitar a Feira das Mães, que vai reunir produtos de 26 artesãos de Cachoeiro, na próxima semana.

Continua depois da publicidade

Será de 5 a 7 de maio, das 15h às 22h, na Praça de Fátima, no Centro. Nela, será possível encontrar opções de peças artesanais para os mais diversos gostos, como: panos de prato bordados à mão com bicos de crochê, toalhas de rosto e de banho também bordadas, passadeiras, toalhas de mesa, almofadas, bolsas, bijuterias diversas, nécessaires, blusas feitas à mão, itens de decoração e jogos de banheiro em crochê.

Cada peça, por ser confeccionada artesanalmente, é exclusiva. Além de garantir um produto único, quem comprar na feira estará ajudando a fomentar o artesanato regional, que contribui para o fortalecimento da economia e geração de renda no município.

A feira é uma iniciativa da Prefeitura de Cachoeiro, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação Profissional e Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo (Sectides).

Continua depois da publicidade

“Nós, da Prefeitura de Cachoeiro, estamos trabalhando com os artesãos para a qualificação e capacitação profissional de forma que possam melhorar seus produtos e potencializar suas ações de vendas em exposições. Como a semana do Dia das Mães é a segunda melhor data do ano para o comércio, estamos engajados nesta feira, que é mais uma ferramenta para o fortalecimento do setor”, informou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Francisco Montovanelli.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].