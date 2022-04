Após perder 71kg, rainha de bateria quer mostrar aonde chegam as gordinhas

Por Redação - Redação 28

Monalisa Moura não liga para os comentários dos haters. Desde que foi anunciada como rainha de bateria da Raça Rubro Negra, além de musa da Unidos de Bangu, ela recebe críticas sobre não saber sambar ou acusações de que teria comprado seus cargos na escola. Para ela, no entanto, o posto no Carnaval do Rio é símbolo de uma conquista pessoal.

De 2013 para cá, Monalisa eliminou 71 quilos, após sofrer com depressão e enfrentar quadros de anorexia e bulimia depois de realizar cirurgia bariátrica. Em papo com Splash, a musa diz querer servir de inspiração para outras mulheres. “Quero que olhem para mim e vejam minha história. Mostrar aonde as gordinhas podem chegar”, torce.

