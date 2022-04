Após convênio com a Ufes, Vargem Alta vai castrar animais de rua

Por Redação - Redação 26

Advertisement

Advertisement

Nesta terça-feira (5), o prefeito e o vice-prefeito de Vargem Alta, Elieser Rabello e Alan Altoé, estiveram no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Alegre, onde se reuniram com a chefe do Departamento de Veterinária da instituição, Aline Menezes Bregonci.

Continua depois da publicidade

Na ocasião, foi formalizada a parceria da Prefeitura e o setor de veterinária da universidade, para a castração de cachorros de rua do município. O programa está em fase final de formulação e contará com um abrigo para os cães durante o período de recuperação da cirurgia e abrigará os animais até sua adoção.

A estimativa é que pelo menos 30 cachorros sejam castrados e disponibilizados para adoção todos os meses, diminuindo a população de cães de rua e auxiliando no controle de zoonoses no município, já a partir de abril de 2022.

Parceria entre a Prefeitura de Vargem Alta e a Ufes

As cirurgias serão feitas pela Ufes de Alegre. A Prefeitura de Vargem Alta ficou responsável por montar o abrigo para a recuperação e adoção dos animais, já construído em área anexa ao Parque de Exposições, e munícipes protetores dos animais criaram uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), onde atuarão junto com a Prefeitura no acolhimento dos cães, manutenção do abrigo e controle de zoonoses.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].