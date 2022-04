Após 37 anos, Danton Mello encerra contrato com a rede globo

Por Estadão - Estadão 12

Danton Mello anunciou nesta quinta-feira (31), o término do seu contrato com a Rede Globo. O ator esteve no ar em Um Lugar ao Sol, novela das 21h que encerrou no último dia 25.

O ator, de 46 anos, estreou na emissora aos 10 anos na novela A Gata Comeu e trabalhou por quase 37 anos na casa. Nesse tempo, ele participou de produções como Vale Tudo, Tieta e Malhação. O anúncio do fim do vínculo empregatício foi feito pelo Instagram.

“O mercado vem mudando e com isso vem também a vontade de buscar novos projetos e desafios. Que seja, então, um caminho cheio de descobertas e personagens para vocês aproveitarem”, escreveu.

Ele ainda pode retornar à emissora, mas com contratos firmados por obra. “Eu só quero continuar fazendo o que aprendi a amar desde cedo: contar histórias e emocionar.”

