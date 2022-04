Apae de Cachoeiro implanta novo tratamento com apoio do Fundo da Infância

Por Redação - Redação 8

A Prefeitura de Cachoeiro destinou R$ 68 mil do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) do município para a implantação de um novo serviço de reabilitação de crianças e adolescentes com doenças neurológicas na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) local.

Chamado PediaSuit, o tratamento, inovador, beneficiará pacientes com funções motoras comprometidas, como paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento, lesões traumáticas cerebrais, entre outros. O programa, intensivo e individual, visa o ganho de força, funcionalidade, coordenação e equilíbrio.

O acesso ao tratamento se dará por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, onde o médico avaliará a necessidade de encaminhamento aos serviços oferecidos pela Apae.

Presente no lançamento do serviço, nesta quarta-feira (13), o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, destacou a importância da destinação dos recursos dos fundos municipais para entidades que atuam na defesa e promoção dos direitos das crianças e adolescentes.

“Estamos contentes em contribuir com a implantação desse serviço, que beneficiará crianças e adolescentes de Cachoeiro que necessitam desse tratamento. E isso foi possível graças aos recursos do FIA, com o qual a população pode contribuir destinando parte do seu imposto de renda e, também, realizando doações diretas ao longo do ano”, destacou o prefeito.

Saiba como destinar recursos aos fundos municipais

Em Cachoeiro, uma das formas de contribuir com os fundos municipais é por meio da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (IR), que permite a destinação de um percentual de 3% aos fundos sociais para os contribuintes que tiverem suas declarações no modelo completo.

O contribuinte não pagará uma quantia maior de imposto, nem terá sua restituição diminuída. Apenas permitirá que parte do tributo devido seja destinado diretamente para um fundo social. O prazo para declaração do IR, este ano, foi prorrogado até o dia 31 de maio.

Além disso, também é possível realizar doações via depósito bancário identificado

Fundo do Idoso – Banco 021 – Banestes. Agência: 115. Conta-Corrente: 32.956.047

Fundo da Infância e Adolescência – Banco 021 – Banestes. Agência: 115. Conta-Corrente: 26.578.492

