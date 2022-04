Anchieta implementa Programa Todos pelo Aprendizado

Por Redação - Redação 7

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Educação (Seme), iniciou a implementação do Programa Todos pelo Aprendizado na rede municipal de ensino. A proposta da iniciativa é fazer com que os alunos tenham a garantia do conhecimento e do aprendizado na escola.

Continua depois da publicidade

Conforme informações da Seme, ainda hoje há uma parcela considerável de alunos que saem da escola sem saber o que deveria realmente aprender. O programa conta com uma série de ações importantes que, em conjunto com todos os atores envolvidos assumindo suas responsabilidades, fará que o aluno se beneficie diretamente.

“E é exatamente pensando nesses alunos que o programa foi criado. O programa tem três pilares importantes: autonomia das escolas, mudança na prática pedagógica e monitoramento da aprendizagem. Cada pilar tem uma série de ações que já estão acontecendo”, explica o titular da pasta, Carlos Ricardo Balbino.

O secretário explica ainda que no pilar de autonomia, destaca-se o incentivo a ações e programas pedagógicos propostos pela unidade escolar, a formação de gestores e o Programa de Autonomia Financeira, que já repassou mais de R$ 600 mil para as escolas em 2021 e no ano de 2022 fará um repasse de R$ 1,2 milhão para as escolas investirem e resolverem problemas urgentes.

Continua depois da publicidade

Já no pilar de mudança na prática pedagógica, o município enviou a Câmara de Vereadores o Projeto de Lei de bonificação em dinheiro para professores que alcançarem as metas de aprendizado. Também investiu na criação da “Casa do Professor: Ana Maria Ramos Brilhante”, cujo local será utilizado para formações de professores, voltada à prática pedagógica na sala de aula, com proposição de material estruturado de apoio ao professor regente. A Seme também alterou o currículo e a grade curricular; investiu na criação de escolas de tempo integral no ensino fundamental e também comprou material estruturado de apoio em língua portuguesa e matemática.

Balbino enfatiza que criou parcerias e investiu em tecnologia para implementar o pilar de monitoramento, a fim de tornar a aprendizagem baseada na realidade das escolas. A ideia principal é criar uma cultura de monitoramento e tomar decisões baseadas sobre a escola, gestão da escola e reestruturação da rede com base nesses resultados.

De acordo com a Seme, o programa tem muitos outras ações importantes, que visam garantir o acesso e permanência dos alunos, como a busca ativa escolar, programa meu uniforme e material escolar que também estão em processo de implementação”, disse o secretário.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“A aprendizagem escolar é um processo complexo e envolve alunos, educadores e família. Um trabalho em conjunto facilita o desenvolvimento das habilidades e a superação das dificuldades de aprendizagem”, descreve Balbino.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].