Alegre vai dar reajuste de 6% nos salários e 100% no Ticket Feira a servidores

O prefeito de Alegre, Nemrod Emerick – Nirrô – anunciou que o município vai conceder um reajuste de 6% para os servidores municipais, ativos, inativos e pensionistas. O anúncio foi feito por meio de uma live, nas redes sociais, no final da tarde de segunda (6), tendo ao seu lado o vice-prefeito Silvani Monteiro Corrente, onde ele explicou como se chegou a esse índice.

Nirrô colocou que foi feita uma previsão de reajuste na ordem de 10,16%, num primeiro momento. No entanto, só foi possível cumprir com o reajuste de 6%, por causa de insuficiência financeira do município provocada pela não realização de repasses para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Alegre (Ipasma) por administrações anteriores. “Por isso, além dos repasses mensais que estamos fazendo em dia, hoje, ainda estamos pagando parcelamentos de duas gestões passadas, para que aposentados e pensionistas possam receber”, disse

O prefeito contou que, desde janeiro, a administração municipal vinha analisando a possibilidade de uma revisão dos salários dos servidores. A orientação da área técnica contábil, Controladoria e Procuradoria foi de fazer uma avaliação dos três primeiros meses de 2022, comparados com o mesmo período de 2020 e 2021. “Fizemos isso e já estávamos com uma decisão tomada, na semana passada, quando fomos surpreendidos com uma matéria no portal do Tribunal de Contas, colocando Alegre entre 29 prefeituras, mais o Tribunal de Justiça, que não teriam margem para conceder reajuste em 2022”, recordou.

Diante disso, toda a equipe da Prefeitura se reuniu de novo para buscar uma solução. “Numa decisão minha, do vice Silvanir e com apoio de toda equipe, resolvemos conceder o reajuste de 6% e vamos fazer isso porque, em um ano e três meses, conseguimos mudar a história de Alegre”, afirmou. “Esse reajuste vai significar um aumento, na folha, por mês, de R$ 350 mil”, completou. Além disso, para os servidores da ativa, também está sendo concedido um aumento de 100% no valor do Ticket Feira que subirá de R$ 12,00 para R$ 24,00 por semana.

Ele explicou que o município saiu de uma arrecadação de R$ 5,183 milhões, em 2019, e R$ 5,923 milhões, em 2020, e saltou, em 2021, para uma arrecadação de R$ 7,571 milhões, com Alvará de Funcionamento, IPTU, ISS, Multas, Alvará Sanitário e Alvará de Construção. “Algo nunca visto em Alegre”, enfatizou. “Graças à administração austera que estamos realizando e à credibilidade da população em nossa forma de administrar”, ressaltou.

Falando em superávit, já que o município arrecadou mais do que gastou, o prefeito Nirrô Emerick anunciou, ainda, que o município vai conseguir começar a fazer o parcelamento de um passivo com os servidores. “Ainda neste mês de abril, vamos começar a conversar sobre o parcelamento da assiduidade que foi cortada, de servidores, por uma administração anterior, para começarmos a pagar até 6º mês deste ano”, adiantou.

Arrecadação

Contudo, para manter tudo isso, o prefeito colocou que precisa de servidores qualificados e comprometidos, para atuar “contra quem insiste em burlar o fisco municipal”. “Cada centavo arrecadado e que também economizamos, vai ser investido nos servidores efetivos, porque sem os servidores, não tem como tocar essa máquina que estava falida e ainda está numa iminência de falir”, afirmou.

Nirrô também fez um apelo para a população, para que incentive às pessoas, os familiares, a morarem em Alegre, permanecendo e investindo no município. Ele lembrou que, este ano, vai acontecer o Censo do IBGE e é importante que Alegre se mantenha com mais de 30 mil habitantes. “Se ficarmos abaixo disso, vamos perder cerca de R$ 3 milhões do FPM, o que vai trazer grandes dificuldades pelos próximos 10 anos”, pontuou.

