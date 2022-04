Alegre Rodeio Festival: Gabriel Gava promete esquentar a noite com antigos e novos sucessos

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 20

Advertisement

Advertisement

“Canta moçada, que é de madrugada!”. A bela moda de viola, eternizada nas vozes de Tonico e Tinoco, certamente pode ser usada como chamada para a retomada dos shows e eventos depois de dois anos de pandemia e reclusão.

Continua depois da publicidade

E o Alegre Rodeio Festival traz grandes nomes do sertanejo para que todos possam cantar e se alegrar noite adentro. Um deles é Gabriel Gava, o capixaba com coração goiano que já emplacou vários sucessos como “Fiorino” e “Máquina do Amor”. Gava vai se apresentar na quinta-feira (21), dia de Tiradentes, no Parque de Exposições de Alegre.

Com o projeto Rolo e Confusão, o cantor revisita grandes sucessos do sertanejo. “O show é muito eclético. Na metade, vamos cantar músicas sertanejas antigas e românticas”, conta o cantor, que promete uma noite de muita diversão e interação com os fãs.

Veja a entrevista completa com Gabriel Gava:

Como você se sente com o retorno dos shows depois de praticamente dois anos sem esse contato próximo com seus fãs?

Estou muito feliz depois de dois anos praticamente parado. E fazer esse show no Espírito Santo me deixa feliz e lisonjeado. Estou ansioso para abraçar os fãs, sentir o carinho e retribuir com muita alegria. O artista, especialmente o brasileiro, gosta desse contato, de estar perto do público. Tivemos essa interação com as lives, mas não se compara ao contato direto com os fãs.

E fazer um show no Espírito Santo, sua terra natal, deve ter um sabor diferente…

Continua depois da publicidade

Sem dúvida. Muitos familiares meus também estarão assistindo ao show. Vai ser uma oportunidade única. Eu moro há dez anos em Goiânia e costumo dizer que vou trazer um pouco de Goiás para o Espírito Santo, assim como levo um pouco da cultura capixaba para os goianos.

A diretoria do Alegre Rodeio Festival fechou um termo de compromisso para colaborar com a construção do Hospital do Câncer de Cachoeiro. É um sabor diferente participar de um evento que tem um cunho social e humanitário?

O cunho social é muito importante. Nós, artistas, levamos alegria e entretenimento. E quando há algo tão rico quanto ajudar um hospital, o sabor é diferente. A gente se entrega pela causa. Parabéns a toda a equipe, a todos que pensaram nessa proposta. Há muitas pessoas que precisam desse apoio e nós estamos aqui para contribuir, colaborar e ajudar.

Você vai “dividir a data” com Renato Teixeira, um dos grandes nomes da música caipira. É um momento especial para você?

E você acha que não vou chegar mais cedo pra assistir o show do Renato? (risadas). Já estou lá. Ele é um marco na trajetória de todo sertanejo. Merece todo respeito e reverência. Marcou a infância, a adolescência, a vida, enfim, de todos nós. É um ícone.

Advertisement

Você começou muito jovem no mundo da música. E conseguiu, depois de muito trabalho, o reconhecimento. Como você lida com seus fãs e com a fama?

Continua depois da publicidade

É muito motivador receber o carinho dos fãs, esse sentimento deles. Recebemos como um baque de sentimentos. É único. Mas eu não brigo por fama, que é uma coisa curta, passageira. Eu busco o sucesso, que é algo seu, interno. Mas independente de tudo, o que gosto é de viajar o mundo, levar a música e viver os sonhos. A fama é passageira, mas o sucesso permanece e mostra quem você é de fato.

Foram tempos muito difíceis. Além da pandemia, que ceifou tantas vidas, tivemos o passamento de grandes nomes do sertanejo, entre eles, a Marília Mendonça…

Sim, foi um baque muito grande. Marília deixou um legado imenso e mostrou toda a força de uma mulher. Ela tinha um propósito, que foi mostrar a força que tinha. Ela faleceu no momento mais alto da carreira. Foi realmente muito triste e que nos leva a pensar que temos de correr atrás dos nossos sonhos e se entregar aos nossos ideais.

ALEGRE RODEIO FESTIVAL

Quando: dias 16 e 17 e de 20 a 24 de abril

Onde: Parque de Exposições de Alegre

Venda de ingresso: www.lebillet.com.br e nos pontos de venda físicos

Informações no Instagram: @alegrerodeiofestival

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].