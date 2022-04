Alegre Rodeio Festival fecha termo de compromisso com Hospital do Câncer de Cachoeiro

Por Marcos Freire - Marcos Freire 21

A noite de sexta-feira (8) viveu um momento histórico no Parque de Exposições de Alegre que será o palco do Alegre Rodeio Festival. As empresas organizadoras do evento, a GFC Comunicações e a TP Produções assinaram um termo de compromisso com a diretoria do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) que visa colaborar para a construção do Hospital do Câncer de Cachoeiro. A solenidade também contou com a presença de autoridades de Alegre, como o prefeito Nirrô Emerick, o vice-prefeito Silvani Monteiro Corrente, o ex-prefeito de Alegre, Djalma da Silva Santos, e o secretário municipal de Saúde, Emerson Gomes Alves, entre outros.

O diretor do GFC Comunicações, Elias Carvalho Soares, fez um breve relato da trajetória da empresa – que também realiza o Festival de Inverno de Guaçuí. Ele colocou que sempre observou a ociosidade do Parque de Exposições de Alegre, há algum tempo, um espaço próprio para a realização de um rodeio. “É uma área que precisa ser aproveitada e acredito que Alegre pode ser a Barretos capixaba”, disse.

Então, assim como Barretos tem um impacto de aproximadamente R$ 900 milhões na cidade paulista e sua região, que tem financiado o melhor hospital de câncer do Brasil, Elias Carvalho pensou que o Alegre Rodeio Festival pode seguir o mesmo caminho. “Hoje (sexta, 8), é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, mas marcamos essa solenidade sem nos atentarmos para isso, foi uma coisa divina, e a ideia do termo de compromisso surgiu depois de uma conversa com o vereador Wanderley Moraes (vereador de Guaçuí e técnico em radioterapia do HECI – que estava presente à solenidade), quando ligamos para o Bruno Rezende (diretor clínico do hospital – também presente) e fechamos a parceria”, contou.

Termos de compromisso

No termo de compromisso assinado, os organizadores do Alegre Rodeio Festival se comprometem a repassar a arrecadação total de um dia do evento, do ano que vem, para colaborar na construção do Hospital do Câncer de Cachoeiro. “E este ano – vamos combinar agora aqui, iremos repassar 25% da arrecadação do domingo”, revelou.

O prefeito de Alegre – que estava presente – elogiou a iniciativa da organização do rodeio e destacou que o Parque de Exposições é do povo e precisa estar em atividade e bem cuidado. “Para fazer essa pequena reforma não é fácil, mas temos emendas parlamentares para sair que visam transformar esse espaço que vai voltar a ter uma vida, com a realização do rodeio”, afirmou.

Também presente ao Parque de Exposições de Alegre, o chefe da Oncologia do HECI, José Zago Pulido, colocou que é preciso chamar a atenção das autoridades para o investimento em políticas públicas que façam a diferença para o “povo que não tem voz”. “Precisamos tentar melhorar a vida dessas pessoas”, enfatizou. Ele contou um pouco da luta por recursos para o Hospital do Câncer que começou com a promessa de verba federal, na ordem de R$ 30 milhões “que depois viraram R$ 25 milhões”. “Mas tinha que vir para o Estado e ser repassado, chegando em 2019, e agora, com toda a burocracia, tem dois meses que passamos a estar aptos para receber R$ 7,5 milhões que serão usados na terraplanagem do terreno”, relatou.

O diretor clínico do HECI, Bruno Rezende, também se fez presente à solenidade. Ele destacou que a saúde do sul do Espírito Santo é carregada pelas instituições filantrópicas, como o Hospital Evangélico, onde disse ter encontrado um serviço de carinho, respeito e amor, quando chegou, depois de sair da sua residência feita, coincidentemente, em Barretos (SP). “O sonho do Hospital do Câncer nasceu desse sentimento, há muitos anos, e temos que agradecer a Pulido e Sabina (sua esposa que também estava em Alegre) que são lideranças que possibilitaram sonharmos com um hospital do câncer, porque realizam um serviço que salva vidas”, afirmou. “E agora, vocês do Alegre Rodeio Show estão colocando o primeiro tijolo, entrando para a história, porque é um hospital que vai atender, principalmente, as futuras gerações, vai cuidar dos pacientes com câncer de todo o Estado, um sonho se transformando em realidade”, concluiu.

Queima do alho e Rainha

Após a assinatura do termo de compromisso pelas autoridades e representantes dos segmentos envolvidos presentes, foi servido um churrasco, com direito a costela de boi assada no fogo de chão. O mesmo que será servido no próximo domingo (17), na grande queima do alho, pré-evento do Alegre Rodeio Show, no Parque de Exposições de Alegre, a partir das 10 horas da manhã. Dia que terá, também, concurso de berranteiros, chegada de comitivas, encontro de violeiros e show com Os Gargantas de Ouro.

No sábado (16), vai acontecer o Baile da Rainha do Rodeio, a partir das 20 horas, no mesmo local. Serão escolhidas as Rainha e Princesas do Alegre Rodeio Festival, com entrega dos prêmios para as vencedoras: moto 0 km, celular, dinheiro e brindes. A noite será encerrada com o show da banda Badallados.

O Alegre Rodeio Festival começa no dia 20 que terá entrada solidária – com entrada valendo uma caixa de leite ou uma lata de leite em pó. Depois segue até o dia 24, com atrações estaduais e regionais. As atrações principais serão Michele Freire (20), Gabriel Gava e Renato Teixeira (21), Amado Batista (22), Fernando e Sorocaba (23) e Bruna Viola (24).

