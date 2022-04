Alegre Rodeio Festival começou com público de 7 mil pessoas no Parque de Exposições

Por Marcos Freire - Marcos Freire 61

O Alegre Rodeio Festival começou. A festa que vai seguir até este domingo (24) começou com mais de 7 mil pessoas no Parque de Exposições de Alegre, para assistir à abertura do Circuito Nacional de Rodeio e os três shows da noite. Nesta quinta (21) tem mais rodeio e mais três shows, o que vai se repetir até domingo. Lembrando que também está acontecendo, no local, a Feira de Negócios Rurais, aberta das 10 às 16 horas e das 19 às 22 horas.

A abertura do rodeio, animada pelo locutor Wandinho dos Santos, contou com a presença de autoridades e personalidades do município, região e estado. O prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, fez a abertura oficial da festa, com a presença do deputado estadual Luciano Machado e da coordenadora da Aderes – parceira do evento e da Feira de Negócios, Flávia Cysne, entre outros. Além do diretor do GFC Eventos, realizador do festival, Elias Carvalho Soares, do diretor da TP Produções, Toninho Paraná, e da Rainha do Alegre Rodeio Festival, Paloma Aparecida da Silva Figueira Velasco.

Depois da solenidade de abertura do rodeio, com direito a fogos e artifício e momento de fé, com a entrada da imagem de Nossa Senhora, protetora dos peões, o público pode assistir ao início da etapa do Circuito de Rodeio, com montaria em cavalos e touros. Em seguida, a animação foi da arena para a área de shows, onde o público dançou e cantou com Forró Di 2 – Filipe Fernandes e Salvador, Michele Freire e Odair de Paula.

E hoje (quinta, 21) a festa continua. Além da Feira de Negócios Rurais (de 10 às 16 horas e de 19 às 22 horas) e do Circuito de Rodeio, os shows vão ficar por conta de Mariana Capaz, seguida do cantor e compositor Renato Teixeira. A noite será encerrada por Gabriel Gava.

Nesta sexta (22), as grandes atrações vão continuar com os shows de Vinícius Fragozo, do muito aguardado show de Amado Batista, e com a noite sendo encerrada por Luan Pereira. No sábado (23), a noite de shows será aberta pela dupla Pedro e Luan, seguida pela atração nacional Fernando e Sorocaba e finalizando com Zé Felipe e Romário. A última noite do Alegre Rodeio Festival contará com o som eclético de Wemerson Araújo, seguida do sertanejo de Bruna Viola e fechando os trabalhos com Alex Campanha.

