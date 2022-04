Alegre Rodeio Festival assina TAC com o Ministério Público para garantir segurança no evento

Por Redação - Redação 39

Na última quarta-feira (6), os responsáveis pela organização do Alegre Rodeio Festival assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com o Ministério Público do município, para dotar medidas destinadas a adequar, minimizar e reparar os efeitos do evento para os moradores, participantes e trabalhadores do evento.

O TAC também foi assinado pelo Poder Judiciário, Prefeitura de Alegre, Conselho Tutelar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar e Polícia Civil. O Termo vai definir o que pode e o que não pode, além de dar uma garantia legal ao Alegre Rodeio Festival.

“Nesse tipo de evento, temos que dar segurança a quem vai participar e trabalhar. A melhor forma é trabalhar junto com as autoridades, pois elas sabem o que é melhor para a população. E quando trabalhamos juntos, não temos dor de cabeça. Por isso, nossa direção ficou muito feliz em assinar esse TAC junto às instituições, para que o evento aconteça em ordem”, afirma o diretor do GFC Eventos, Elias Carvalho, organizador do Alegre Rodeio Festival.

O Termo prevê a proibição de carros de som em vias públicas, encerramento das atividades no parque de exposições às 4h, fechamento das barracas às 4h, autorização do Poder Público Municipal para a instalação de barracas e proíbe a comercialização de garrafas de vidro, copos de vidro e churrasco em palito. O descumprimento do TAC prevê uma multa de R$ 10 mil por cláusula violada.

Clique AQUI para conferir o documento na íntegra!

Alegre Rodeio Festival

O festival acontece no feriado de Tiradentes, entre os dias 20 a 24 de abril no Parque de Exposições Geraldo Santos, em Alegre, e reúne grandes nomes nacionais.

Entre as atrações haverá o “Encontro de Gerações”, que reunirá no palco os cantores Renato Teixeira e Gabriel Gava. Um dos maiores ícones da música sertaneja raiz, cantará clássicos como “Romaria” e “Tocando em Frente”, junto a canções “Fiorino” e “Máquina do Amor”, do representante da nova geração do segmento.

O público prestigiará Amado Batista, que confirmará ser um dos maiores vendedores de disco do Brasil. No repertório canções eternizadas como “Folha Seca”, “Princesa”, “Secretária”, “Separação” e “Mulher Carinhosa”.

A dupla Fernando & Sorocaba, com mais de dois mil shows ao longo da carreira, no Brasil e no exterior também está confirmado. Com cerca de 3 milhões de fãs no Spotify e mais de 5.7 milhões de ouvintes mensais na plataforma, a dupla tocará hits como “Amor de Despedida”, “Diz pra Mim”, e “Madri”.

No domingo, último dia de evento, o Alegre Rodeio Festival chancela seu caráter social: com uma atração ainda a ser definida, o último dia foi batizado de “Dia da Família”. Nele, parte da renda será destinada para a Casa de Caridade São José, em Alegre.

