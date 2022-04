Agricultores de Iúna têm subsídio do município para análise de solo

Por Marcos Freire - Marcos Freire 4

A análise de solo é essencial para uma melhor produção na agricultura, principalmente, para a cafeicultura. Em Iúna, um dos maiores produtores de café arábica do Estado e até do Brasil, os agricultores estão recebendo apoio do município para custear a análise de solo de suas propriedades.

A Lei Municipal 2.936/2021 determina a taxa de R$ 12,11 ao produtor, recolhida via VTRE, o que compreende a menos de 30% do valor da análise, ficando o restante por conta do município. Ou seja, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, custeia mais de 70% das despesas com o laboratório que realiza a análise.

Os produtores interessados devem procurar a sede da Secretaria para fazer o agendamento. Cada produtor pode solicitar até 10 serviços de análise de solo ou de folhas, por ano.

A análise de solo é o primeiro passo para um manejo adequado da lavoura de qualquer cultura, não só do café. É o que ressalta o secretário da pasta, João Marcos Gava. “Esta análise mostra as condições químicas e físicas, permitindo avaliar as necessidades do solo, quanto e qual tipo de calcário deve ser utilizado e quais nutrientes devem ser fornecidos por meio de adubação”, explica.

João Marcos destaca que conseguir alta produtividade de forma sustentável, preservando o meio ambiente, passa por um solo fértil e conservado. Por isso, segundo ele, a análise de solo é fundamental para se conseguir condições para a melhoria das culturas.

E ele pontua uma novidade, para este ano. “A Secretaria de Agricultura, além de disponibilizar o serviço de análise de solo e folhas, também dá o transporte do calcário agrícola da empresa moageira até a comunidade do produtor rural requerente”, afirma. “O produtor pode solicitar o transporte de até 19 toneladas do calcário agrícola, por inscrição estadual de produtor, seguindo as recomendações técnicas, de acordo com análise de solo da propriedade”, explica o secretário.

Mas para conseguir agendar a análise de solo, via Prefeitura, o produtor precisa cumprir alguns requisitos. Ele precisa ter guiado sua produção a partir de 2021 e estar em dia com as suas obrigações tributárias perante o fisco municipal.

Caso o produtor tenha dúvidas quanto a forma de extrair a amostra de solo, deve procurar os técnicos agrícolas da Secretaria de Agricultura para orientações, onde também é feito o agendamento. Para solicitar a análise, o produtor deve ter em mãos o comprovante de recolhimento e o talão de produtor rural. O agendamento do serviço obedecerá a ordem cronológica de requerimento.

Já para solicitar o serviço de transporte de calcário, o produtor deve ter em mãos o laudo de recomendação técnica com a quantidade necessária a ser adquirida. Além disso, deve levar a nota fiscal do calcário a ser transportado, além do talão de produtor rural. O calcário será comprado diretamente da moageira de preferência do produtor

A solicitação desse transporte também deve ser feita na Secretaria de Agricultura, onde será feito o agendamento do serviço sem custo ao produtor rural. O atendimento também obedecerá a ordem cronológica de requerimento. Para mais informações ligue para (28)99922-4418 e (28)99886-1034.

