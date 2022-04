Aberto processo seletivo para cargos na área de saúde em Alegre

Por Marcos Freire - Marcos Freire 28

A Prefeitura de Alegre abriu inscrições para processo seletivo para cargos na Secretaria Executiva de Saúde. O processo visa a contratação, em regime de designação temporária (DT), para preenchimento imediato de vagas e formação de cadastro para os cargos de farmacêutico, enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar e manutenção.

As inscrições poderão ser feitas no dia 12, para os cargos de farmacêutico e enfermeiro, e no dia 13, para técnico de enfermagem e auxiliar de manutenção. Para se inscrever, o candidato precisa ir até a sede da Prefeitura, na Praça Getúlio Vargas, das 8 às 16 horas. O edital pode está publicado no site da Prefeitura de Alegre (alegre.es.gov.br).

Todos os candidatos devem levar a ficha de inscrição e a ficha de títulos – anexas ao edital – preenchidas e impressas com antecedência. Devem levar, também, cópia de documento oficial com foto, CPF, Carteira de Trabalho e certificados de cursos de mestrado e pós-graduação na área de saúde. Além de cópia de certificados de cursos e capacitações na área de saúde.

O percentual de 5% das vagas do processo seletivo para os cargos na área de saúde que vierem a existir durante a vigência do processo seletivo (12 meses após a homologação do resultado final) será destinado a candidatos com deficiência, desde que aprovados.

Conforme o edital, o processo seletivo será realizado em uma etapa constituída de avaliação de títulos que será feita por uma comissão nos dias 18 e 19. O resultado preliminar será divulgado no dia 20, no site de Alegre, sendo aberto o período de recursos até o dia 25 por intermédio do email [email protected]. O resultado final será publicado no dia 27 e a convocação dos candidatos classificados, no dia 29.

