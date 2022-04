3º Batalhão da Polícia Militar, em Alegre, tem novo comandante

Por Redação - Redação 46

Alegre – O 3º Batalhão da Polícia Militar está com novo comandante. O tenente-coronel Flávio Pereira Santiago assumiu o lugar do, também tenente-coronel, Ricardo Otávio da Rocha. A passagem de comando foi feita na última quarta-feira (20), durante uma cerimônia que contou com a presença de autoridades policiais, políticas e sociais.

O tenente-coronel Otávio agradeceu pelo tempo à frente da unidade, parabenizou os demais policiais lotados no 3º Batalhão e ressaltou os bons resultados dos serviços prestados à população. Além de destacar os serviços feitos para a melhoria da qualidade do serviço dos policiais militares, como a reforma das companhias de Bom Jesus do Norte e Guaçuí e a manutenção da sede do 3º BPM, em Alegre.

Na oportunidade, Franklin Souza Porto, representante do Ministério Público em Alegre, recebeu das mãos do tenente-coronel Ricardo Otávio o título de amigo da PMES, emitido pelo Comando Geral da Polícia Militar, chefiado pelo coronel Douglas Caus.

