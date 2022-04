30 quilos de maconha são apreendidos em ônibus que vinha de São Paulo para o Espírito Santo

Por Redação - Redação 41

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), apreendeu aproximadamente 30 quilos de maconha dentro de um ônibus que vinha de São Paulo para o Espírito Santo.

A apreensão aconteceu no bairro Carapina no município de Serra, durante uma ação realizada na última sexta-feira (1°), a fim de reprimir o tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Tarcisio Otoni, a equipe do Denarc tem recebido informações de que entorpecentes estão sendo enviados para a Grande Vitória por meio de serviço de encomendas em ônibus de turismo. “De posse das informações, após ser feito o levantamento de dados foi possível apreender na sexta-feira, no interior de um ônibus da linha São Paulo x Espírito Santo, aproximadamente 30 quilos de maconha”, informou.

Um inquérito policial foi instaurado para identificar e qualificar o responsável pelas drogas e pelas demais circunstâncias do crime.

O delegado destaca que a participação da comunidade na delação desses casos é crucial para o combate ao tráfico de drogas no Estado. Ele afirma que a denúncia pode ser feita de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou por meio do sitedisquedenuncia181.es.gov.br. “Todas as informações serão colhidas e analisadas”, garantiu.

