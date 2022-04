Luan Santana e Arthur Aguiar cantam juntos durante show em Campo Grande

Por Estadão - Estadão 8

Na última sexta-feira, 29, Luan Santana realizou mais um show da turnê Luan City. Dessa vez, o sertanejo se apresentou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e teve uma participação especial. Diretamente da casa do BBB 22 para o palco, Arthur Aguiar cantou ao lado do amigo a sua principal música de trabalho, Casa Revirada.

No caminho para o show, o campeão do Big Brother Brasil encontrou alguns fãs e aproveitou o momento para ironizar as acusações de que Maíra Cardi e a equipe do ator teriam comprado robôs para ele vencer o reality. “Olha os robôs do Arthur”, disse Maíra logo no início do vídeo compartilhado nos Stories.

“Cheio de robô aí na porta”, seguiu Arthur na brincadeira. Nos registros compartilhados no perfil do campeão foi possível notar que ele conversou com alguns dos fãs que estavam lá.

Já no camarim se preparando para subir ao palco com Luan Santana, Arthur Aguiar compartilhou uma série de vídeos conversando com o sertanejo. “Você vai ver o carinho da galera de Campo Grande por você”, disse Luan no story do marido de Maíra. “Mas tá cheio de robô aí torcendo por mim… Cheio de robô”, disse Arthur, em tom de ironia novamente.

Na manhã deste sábado, 30, Arthur Aguiar compartilhou alguns registros do show e aproveitou para agradecer o carinho do público. “Registros de uma noite especial ao lado do meu amigo Luan Santana no Luan City Festival! Obrigado, Campo Grande! Foi incrível”, escreveu na legenda da publicação em seu Instagram.

