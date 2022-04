Alison dos Santos é campeão dos 400m com barreiras nos EUA com 2º tempo do ano

Por Estadão - Estadão 8

O brasileiro Alison dos Santos venceu a disputa dos 400m com barreiras do Meeting de Drake Relays, na cidade de Des Moines, em Iowa, nos EUA, neste sábado. De quebra, o medalhista olímpico alcançou o segundo melhor tempo do mundo em 2022.

A competição faz parte da série prata da Federação Internacional de Atletismo. Piu, como o brasileiro é conhecido, completou a prova em 48s41, impondo mais de um segundo aos americanos David Kendziera, com 49s43, e Khallifah Rosser, com 49s49. Os 400m com barreiras é uma das especialidades do paulista.

Curiosamente, o recorde da prova no ano pertence justamente a Rosser. Há cerca de uma semana, o atleta americano marcou 48s26 ao competir no Michael Johnson Invitational, ocorrido na cidade de Waco, no Texas, também nos EUA.

Esta é apenas a segunda prova que Alison dos Santos disputa nesta temporada. Piu, como é conhecido, voltou às pistas duas semanas atrás para competir nos 400m metros dos USATF Golden Games de Walnut, na Califórnia. Na ocasião, o brasileiro também ficou com o segundo lugar mais alto do pódio ao finalizar a prova em 44s54.

Alison dos Santos é uma das esperanças de medalha para o Brasil nos Jogos de Paris, em 2024. Anteriormente, ele brilhou na Olimpíada de Tóquio ao conquistar o bronze nos 400m com barreiras, encerrando a prova com 46s72, pouco menos de um segundo atrás do norueguês Karsten Warholm, que com 45s94 ficou com o ouro.

Estadao Conteudo

