São Paulo prepara esquema com 840 policiais para manifestações de 1º de maio

São Paulo, 30/04/2022 – As forças de policiamento do Estado de São Paulo prepararam um esquema especial, com efetivo de 840 policiais, para garantir a segurança nas manifestações previstas para este domingo, 1º. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o objetivo é “proteger as pessoas, preservar patrimônios e garantir o direito de ir e vir, bem como o de livre participação nos atos e a fluidez no trânsito”.

Neste Dia do Trabalho, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará em um evento organizado pelas centrais sindicais na Praça Charles Miller, no Pacaembu, a partir das 10h. A três quilômetros dali, na Avenida Paulista, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se reunirão em defesa do perdão ao deputado Daniel Silveira (PTB). O presidente não confirmou presença, mas Silveira é esperado.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública deixa claro que o policiamento será intensificado nos locais e nas imediações das estações de metrô, com revista pessoal e vistoria em mochilas, para evitar o porte de objetos perigosos. Para isso, “serão mobilizados PMs de batalhões territoriais e especializados, com apoio de 128 viaturas, dois caminhões blindados, veículos lançadores de água, cinco cães, 20 cavalos e dois drones”, informa a SSP.

Participam da operação equipes dos Comandos de Policiamento da Capital (CPC), de Trânsito (CPTran), de Choque (CPChq), do Corpo de Bombeiros (CCB), além do CavPM, com um helicóptero Águia. Haverá também mediadores da PM, com coletes azuis, para facilitar a comunicação com os manifestantes. Além disso, todas as ações serão monitoradas com câmeras fixas, móveis, motolink e bodycams.

