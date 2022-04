Manchester City vence Leeds, retoma liderança e Jesus chega a 6 gols em 3 jogos

Por Estadão - Estadão 7

A disputa entre Manchester City e Liverpool pelo título inglês segue ponto a ponto. Com a vitória do time azul de Manchester sobre o Leeds por 4 a 0 neste sábado, a liderança do Campeonato Inglês volta a ser dos comandados de Pep Guardiola ao fim da 35ª rodada. Após ser especulado no Arsenal, o atacante Gabriel Jesus vive grande fase e marcou mais uma vez contra o Leeds, chegando a seis gols nas últimas três partidas. O jogo aconteceu em Elland Road, estádio do Leeds, em Manchester.

O Manchester City chegou a ser ultrapassado pelo Liverpool, que venceu o Newcastle neste sábado, mas recupera a liderança com 83 pontos. Empatados no número de jogos, apenas um ponto separa os times. Liverpool e Manchester City também podem se encontrar na decisão da Liga dos Campeões.

O Leeds volta a perder após boa sequência de resultados no campeonato (cinco jogos sem perder) e continua ameaçado pelo rebaixamento. No momento, o time de Raphinha é o 17º colocado, primeiro fora da zona de rebaixamento. O Leeds tem 34 pontos, empatado com Burnley, e com cinco a mais que o Everton, 18º e que possui dois jogos a menos.

A primeira parte do confronto foi bastante aguerrida e terminou com poucas finalizações e chances de gol no geral. O único gol do primeiro tempo saiu aos 13 minutos, justamente em uma jogada de bola parada, uma das principais armas do Manchester City e um dos maiores problemas do Leeds. Após cobrança de falta de Phil Foden para a área, o volante Rodri subiu mais que todo mundo para cabecear e fazer 1 a 0.

Os times foram para o intervalo com a vantagem no placar para o Manchester City, que não demorou para ampliar. O time de Pep Guardiola começou pressionando e quase marcou com Grealish. Depois de jogadaça de João Cancelo pela direita, Gabriel Jesus receberia cruzamento “açucarado”, mas a defesa cortou. Na cobrança de escanteio, Nathan Aké ampliou, aos 8 minutos. Ruben Dias escorou de cabeça e Aké completou para as redes.

O Leeds ainda tentou reagir na partida e se mandou para o ataque. Entre as tentativas criadas, o brasileiro Raphinha fez fila na defesa do Manchester e teve o chute bloqueado por Laporte. Mas foi outro brasileiro quem marcou gol. Vivendo fase iluminada, Gabriel Jesus aproveitou a chance para fazer 3 a 0 aos 33 minutos. A jogada começou com Ederson e, após boa troca de passes, o atacante dominou e finalizou certeiro. Jesus vem de quatro gols contra o Watford e um diante do Real Madrid.

Os visitantes seguiram se defendendo bem. Fernandinho entrou em campo no fim do jogo e se tornou o brasileiro com maior número de jogos na Premier League. O volante revelado pelo Athletico Paranaense possui 260 jogos pelo Campeonato Inglês. O brasileiro ainda deixou sua marca nos acréscimos, aos 47 minutos. Fernandinho emendou chute de primeira da entrada da área e fez 4 a 0.

O Manchester City volta a campo na próxima quarta-feira para o jogo decisivo diante do Real Madrid, após vencer em casa por 4 a 3. Pelo Campeonato Inglês, o time de Guardiola enfrentará o Newcastle, enquanto o Leeds terá sequência duríssima contra Arsenal e Chelsea.

PRIMEIRO REBAIXADO

Os demais jogos da 35ª rodada do Campeonato Inglês na manhã deste sábado confirmaram o primeiro time rebaixado no torneio. O Norwich City perdeu por 2 a 0 para o Aston Villa fora de casa e não possui mais chances matemáticas de deixar a zona de rebaixamento. Com 21 pontos, o time chega a seis rebaixamentos na era Premier League, mais do que qualquer outra equipe. Watkins e Ings marcaram os gols do Villa.

Apesar de não estar matematicamente rebaixado, a situação do Watford é bastante parecida. Com 22 pontos, a equipe precisa vencer todos os quatro últimos jogos do campeonato e torcer para outras combinações de resultados, como para que o Leeds ou o Burnley não some mais pontos no torneio. O Watford perdeu em casa por 2 a 1 para o Burnley neste sábado, com gols de Tarkowski, contra, Cork e Brownhill. O Burnley é o 16º, com 34 pontos.

Outros dois jogos de meio de tabela agitaram a rodada. O Brighton & Hove Albion visitou o Wolverhampton e venceu por 3 a 0. Outro visitante a triunfar foi o Crystal Palace, que venceu o Southampton por 2 a 1, com o gol da vitória marcado nos acréscimos.

