Vencedor do 'American Idol', Laine Hardy é preso por espionar ex-namorada

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Nesta sexta-feira, 29, Laine Hardy, vencedor da 17ª temporada de American Idol, foi preso em Baton Rouge, nos Estados Unidos. O cantor foi acusado de plantar uma escuta no quarto de sua ex-namorada. De acordo com o relato, ele teria espionado conversas da jovem no dormitório da Universidade do Estado de Louisiana.

Continua depois da publicidade

Segundo a NBC News, ela descobriu a escuta em seu quarto no último dia 7 de abril e logo chamou a polícia. “A vítima declarou que, depois de pesquisar pelo dispositivo, descobriu que era um gravador ativado por voz. Ela relatou acreditar que a pessoa que deixou o gravador lá seja seu ex-namorado/réu”, explicaram as autoridades.

O relacionamento deles teve início em novembro de 2021 e chegou ao fim em fevereiro de 2022. Já de acordo com o DailyMail, documentos legais afirmam que Laine Hardy teria ouvido até mesmo ligações que sua ex teve com a mãe para falar sobre o término. Esses documentos também indicam que teria sido possível ouvir a voz do cantor enquanto o dispositivo de escuta foi plantado no quarto.

Advertisement

Após se entregar à polícia na última quinta, 28, e afirmar que estava colaborando com os oficiais de justiça, a prisão foi efetuada na sexta, 29. “Lane Reed Hardy foi detido pela Polícia da LSU (Universidade do Estado da Louisiana) hoje e deu entrada na prisão da paróquia de East Baton Rouge pela violação do código 15:1303 – interceptação e divulgação de comunicação por escuta, eletrônicos, ou oral”, disse um porta-voz da universidade.

Continua depois da publicidade

Na quinta-feira, 28, o cantor falou sobre o assunto em suas redes sociais. “Recebi um mandado em decorrência de acusações feitas contra mim e tenho colaborado totalmente com o Departamento de Polícia da Universidade do Estado de Louisiana”, escreveu no início da publicação.

“Eu entendo que a minha carreira tenha me empurrado aos holofotes do público, e eu abraço isso de todo coração, já que meu mundo inteiro pertence à minha música e aos meus fãs. No entanto, pela natureza sensível dessas acusações, eu humildemente peço por privacidade nesse momento. Eu tenho o máximo respeito pela lei e vou ajudar nas investigações conforme for necessário para seguir em frente”, concluiu.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].