Após polêmica, McDonald's tira novos 'McPicanha' do cardápio e pede desculpas

Estadão

O McDonald’s anunciou nesta sexta-feira, 29, que irá tirar do cardápio os dois sanduíches da linha “Novos McPicanha”, após a empresa ter sido notificada por ao menos dois Procons. A medida vale para todos os restaurantes da rede de fast-food do País.

Em comunicado, a companhia se desculpou com os consumidores por ter gerado dúvidas a respeito dos sanduíches. A decisão veio depois de a empresa ser questionada pelo Procon e pelo Conar sobre marketing enganoso.

O McDonald’s informou nesta semana que os novos “McPicanha” foram desenvolvidos com um sabor “mais acentuado de churrasco”.

Esse sabor vem de um molho com aroma natural de picanha. De acordo com o comunicado, o hambúrguer é “100% carne bovina, produzido com um blend de cortes selecionados”. Esses dados são sinalizados em letras miúdas no anúncio da empresa nas redes sociais sobre os novos lanches.

“Esclarecemos que a plataforma recém-lançada denominada “Novos McPicanha” teve esse nome justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor com o exclusivo molho sabor picanha, uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzida com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente). Pedimos desculpas se o nome escolhido gerou dúvidas e informamos que estamos avaliando os próximos passos”, informou a companhia.

Notificações

O caso dos “Novos McPicanha” levou o McDonald’s a ser notificado pelo Procon-SP, que deu prazo até o dia 2 de maio para o envio da tabela nutricional dos sanduíches. O documento deve atestar a composição de cada um dos ingredientes (carne, molhos, aditivos, dentre outros). Também devem ser incluídos relatórios sobre os testes de qualidade realizados pela rede de fast-food.

Outra notificação foi dada pelo Procon-DF para a rede global de restaurantes no País. O órgão de defesa do consumidor proibiu a empresa de vender os sanduíches “McPicanha” em todo o Distrito Federal, desde a quinta-feira, 28, até que haja a “correção total da publicidade”.

“Na publicidade não há informação clara de que o hambúrguer contém qualquer porcentagem do corte bovino picanha”, diz Marcelo Nascimento, diretor-geral do Procon-DF.

Redação O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

