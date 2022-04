Embraer confirma que assembleia para fusão da Eve está marcada para dia 6

Por Estadão - Estadão 7

A Embraer confirmou nesta sexta-feira, 29, que a assembleia extraordinária dos acionistas da Zanite para aprovação do acordo de fusão com a Eve, startup de “carros voadores” da fabricante brasileira, será realizada no próximo dia 6 de maio, conforme antecipou a Coluna do Broadcast. As empresas esperam que a combinação de negócios seja concluída em 9 de maio de 2022. O negócio inclui um aporte (PIPE) de US$ 357,3 milhões previamente comunicado, incluindo um aumento de US$ 52,3 milhões, informou a Embraer.

A companhia destaca no comunicado que a transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Zanite e à satisfação de outras condições habituais de fechamento.

Em dezembro, a Eve anunciou planos de abertura de capital por meio de combinação de negócios. Após sua conclusão, a Eve espera captar um total superior a US$ 500 milhões, informa a Embraer, assumindo que nenhum dos acionistas da Zanite resgate suas ações.

Conforme a fabricante, desde o anúncio da combinação de negócios em dezembro de 2021, a carteira de pedidos de lançamento da Eve, feitos por meio de cartas de intenção não vinculantes, cresceu de 17 para 19 clientes e de 1.735 para 1.825 veículos.

Os clientes incluem operadoras de asa fixa, de helicópteros, plataformas de compartilhamento e empresas de leasing. “Essa carteira de pedidos proporciona uma importante visibilidade da receita à medida que a companhia trabalha para obter a certificação de tipo para suas aeronaves elétricas de decolagem e pouso na vertical (eVTOL, na sigla em inglês), em conformidade com as autoridades aeronáuticas e, após a certificação, iniciar a produção e venda dos veículos”, afirma no comunicado.

“O progresso que a Eve fez nos últimos meses mostra que continuamos alcançando e superando marcos importantes em nossas estratégias de negócios e crescimento”, disse em comunicado o co-CEO da Eve, André Stein. “O aumento de PIPE anunciado anteriormente é mais uma prova da confiança dos investidores em nossos planos para o futuro da mobilidade aérea urbana”, acrescentou.

A assembleia extraordinária será uma reunião virtual realizada exclusivamente via webcast.

Juliana Estigarríbia

Estadao Conteudo

