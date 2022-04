Uber terá 'botão do pânico' para acionar PM no Rio

Por Estadão - Estadão 2

Tanto o motorista quanto o passageiro dos carros da Uber terão um dispositivo no próprio aplicativo que os colocará rapidamente em linha direta com a Polícia Militar do Rio de Janeiro. O objetivo do recurso, que já está disponível em 1,2 mil cidades nos Estados Unidos e em 29 Estados do México, é coibir assaltos e atos de violência em geral no meio de transporte.

O contrato entre a Uber e a corporação foi assinado na última quarta-feira, 27. O dispositivo entra em operação, inicialmente, de forma experimental, apenas na Baixada Fluminense.

